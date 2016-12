Tunuyán y Tupungato pagarán en enero un bono de fin de año

Con el fin de año cerca, gran parte de los empleados municipales de Mendoza viene especulando con el dinero con el que contará para afrontar las Fiestas de diciembre y, algunos, las vacaciones.





Muchos permanecen atentos a saber si cobrarán o no el bono adicional. Para los del Valle de Uco las dudas están saldadas: Tupungato y Tunuyán sí lo otorgarán, entre el 5 y el 6 de enero, para las categorías más bajas, y será de un máximo de $2.000 y $1.000, respectivamente. Mientras, San Carlos decidió otorgar un adelanto por futuros aumentos, no remunerativo (ver aparte).





Tupungato hizo punta

Diario UNO que lo pagará porque evaluaron que las arcas municipales están en orden y que eso les permite hacer un esfuerzo adicional sin tener que endeudarse. El primero de la región en anunciar que otorgará el bono de fin de año sugerido desde la Nación también para los privados, y que se sigue negociando de acuerdo con cada repartición en la administración pública, fue el intendente Gustavo Soto (UCR) . El jefe comunal de Tupungato, como lo anunciara hace un mes, le dijo aO que lo pagará porque evaluaron que las arcas municipales están en orden y que eso les permite hacer un esfuerzo adicional sin tener que endeudarse.





"Algunos pueden y otros no, y eso está bien. Yo no cuestiono ni critico a los que no podrán darlo. En eso hay que tener flexibilidad y hay que pensar que no somos Papá Noel para dar dinero que es de todos. Hay que ser sinceros. Nosotros este año pudimos y lo priorizamos, pero es nuestra situación", aseguró quien estrenó gestión en 2016, a diferencia de sus pares que vienen siendo reelectos.





Para los tupungatinos, el bono que se entregará el día de Reyes (6 de enero) será de $2.000 para las categorías más bajas y la cifra irá disminuyendo a medida que el escalafón descienda, contemplando de la A a la G. La H y la I no lo cobrarán ya que corresponden, en su mayoría, a subdirectores o funcionarios. Se entregará por única vez y también será para los empleados contratados.





Martín Aveiro, por su parte, anunció ayer que en Tunuyán otorgarán un bono que se pagará el 5 de enero y que se organizó para darse según tres grupos.





Serán $1.000 para los empleados que cobran hasta $16.000 en bruto, y $700 para lo que cobran desde esa cifra hasta los $23.000.





Los que perciben más de esa cifra no cobrarán bono. Y tampoco lo recibirán los funcionarios. Por último, los contratados que cobren hasta $9.000 también recibirán $1.000. "Ellos son los que más nos preocupan, porque son los que menos perciben", dijo sobre estos últimos Aveiro.





"Hasta ahora la prioridad era el aguinaldo y pagar diciembre manteniendo los ítems de todos los empleados. Hay que considerar que es una de las pocas comunas con más del 80% de los empleados con apartados de mayor dedicación, y que se cumplen", agregó el justicialista.





San Carlos dará un aumento a cuenta

Atenta a cumplir con el pago del aguinaldo y de todo el sueldo de diciembre, en tiempo y forma, la comuna sancarlina desistió de otorgar un bono de fin de año.

Sin embargo, Jorge Difonso optó por darles a sus empleados un adelanto por futuros aumentos a partir de enero. Este será de $1.100 para las categorías que van de la A a la D, incluso, y de $900 para las que van de la E a la I. Estos montos no serán remunerativos, pero se otorgarán durante los primeros meses de 2017 hasta que se realicen las paritarias.

"Pensamos que si se les otorgaba un bono iba a tener que ser por única vez. De este modo, lo prolongamos hasta las paritarias y podemos también cumplir con los sueldos , aguinaldos y adelantos", expresó el contador Gustavo Mondini.





-Aseguraron llegar a pagar. A diferencia de otros años, cuando algunos municipios se encontraron con dificultades para pagar el último sueldo del año y el aguinaldo, los tres intendentes valletanos aseguraron que, ahora, no tendrán problemas para pagar.