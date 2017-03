"Triplicamos los fondos para la educación pública"

En su segunda visita en época de Vendimia, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recorrió ayer las obras del Plan Nacional de Hábitat en los barrios Flores y Olivares, de Ciudad. Aun en medio del trajín recibió, a Diario UNO en el hotel donde se alojó. Allí no pudo evitar referirse al paro docente de 48 horas de la semana próxima –se replicará en Mendoza– y que busca evitar el comienzo de clases.

"Acá los rehenes son los chicos. Tengo que reafirmar esto, sobre todo escuchando a (Roberto) Baradel (Secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) decir que este paro es solamente porque no hay paritaria nacional, no importa si se acuerda en las provincias. Pero durante 20 años los gobernadores pidieron que la Nación no fijara un sueldo que no paga, de hecho el año pasado tuvimos problemas cuando fijamos una paritaria que para muchos gobernadores fue alta. Ahora hay que escuchar a los gobernadores que nos piden negociar ellos los salarios de sus empleados públicos y eso es lo que ha ocurrido. La Nación no se desentiende, porque hemos triplicado los fondos para educación respecto de lo que recibimos, no nos metemos es en la paritaria provincial", apuntó Frigerio.





Respaldo para buscar fondos

El gobernador Alfredo Cornejo ensayó su mejor sonrisa para la foto en la que junto a Frigerio y otros 4 gobernadores anunciaban, hace una semana, que consiguieron del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los fondos para remodelar la Costanera y concretar otros 6 proyectos. "Esos préstamos que conseguimos van a disparar otros préstamos en el futuro para más obras. Pero lo fundamental es que en el exterior nos decían que por primera vez la Argentina presentaba un frente sólido, un equipo de gobernadores de distintos colores políticos que trabajó para conseguir un objetivo", resaltó





Recalcular la coparticipación

A mediados de febrero, Frigerio también lideró una reunión con ministros de economía de las distintas provincias para rediscutir una nueva ley de coparticipación, que hoy por hoy perjudica a Mendoza.

"Este es el primer gobierno que llama a un acuerdo con las provincias para devolverles plata. Por eso ya fijamos un marco de discusión. Hay que decir que ya superamos el 34% para las provincias, que era lo que fijaba la ley, después de devolverles el 15%. Lo que viene es definir cuáles son las responsabilidades en cada nivel de gobierno, no sólo en servicios públicos, sino también en las obras públicas. No puede ser que el gobierno nacional haga un cordón cuneta de un barrio tan alejado de la Capital Federal, porque muchas veces lo que se pagan para controlar la obra es más caro que la obra en sí. Igual lo estamos haciendo porque el déficit de infraestructura es muy grande", disparó el ministro.