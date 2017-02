Tres presos de la cárcel de Almafuerte tomaron a penitenciarios como rehenes para pedir traslados

Tres internos de la cárcel Almafuerte tomaron como rehén a tres penitenciarios cuando regresaban a sus celdas luego de la recreación. Son reos muy conflictivos que están aislados debido a que no pueden convivir con el resto de la población carcelaria. Reclamaron ser trasladados de penal.



El problema comenzó cerca de las 18.30 del lunes, cuando tres presos del Módulo 4 de Almafuerte, donde están aislados y sólo comparten recreo secuestraron a los tres penitenciarios que iban a hacer el encierro.



Además también estuvieron como rehenes otros dos internos que en ese momento hacían las tareas de limpieza del sector.



La juez de Ejecución penal, Mariana Gardey, explicó a Radio Nihuil que ella tomo conocimiento de lo ocurrido cerca de las 19, cuando los internos manifestaron su reclamo.



Pedían ser trasladados a otros penales, en otras provincias, debido a que no quieren estar más aislados.



"Son internos aislados del resto de la población que se las ingeniaron para tomar los rehenes", dijo Gardey y sostuvo: "Son internos jóvenes que tienen delitos graves y tienen problemas con la población. Son internos que trataron de convivir con distintas personas dentro del Complejo Almafuerte y no encuentran un lugar para vivir".



Tienen condenas por robos agravados y hasta por agresiones sexuales, que lo único que compartían era el horario y espacio de recreación.



A las 20 el problema se resolvió y los negociadores lograron que los reos liberaran a los tres agentes y accedieron a ser encerrados en el mismo lugar a la espera que en la mañana de este martes la jueza los entrevistara para atender su reclamo.



"Se trata de no legitimar estas formas de resolución de conflicto, porque no es la forma. Siempre tienen canales legales para pedir lo que quieren pedir, en este caso como un traslado", indicó la jueza y explicó: "Ellos empiezan a sentir que no tienen dónde convivir, no conviven, no conviven y hacen esto".