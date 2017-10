Tras el desafuero y detención del exministro de Planificación del gobierno kirchnerista, Julio De Vido, uno de los que comentó acerca de esta situación fue Alfredo Cornejo quien la describió como: "Tengo sabor a fósforo en la boca".





Posteriormente, criticó a la Justicia Federal por no avanzar en las causas que involucran a exfuncionarios mendocinos.





"Siento que la justicia llega tarde. No se ha hecho nada y lo que se hace llega tarde", señaló y enumeró las investigaciones que recaen sobre el ex intendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles; el ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos; e incluso, el ex gobernador, Francisco Pérez.





"En la única que se vio un avance fue en la del ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado pero luego se paralizó", recriminó.