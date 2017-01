Tras el colapso del Cristo Redentor, refuerzan el Pehuenche a la espera de un mayor flujo

En este verano se espera un flujo mayor al año pasado por el Pehuenche. Desde los organismos oficiales se preparan para ello y emiten una serie de recomendaciones a tener en cuenta.



"Ha sido impresionado el cambio vivido en el último año en el Paso Pehuenche, prácticamente se ha cuadriplicado el movimiento de gente y vehículos, obviamente ayuda que la ruta está toda pavimentada, que es muy segura, que está emplazada en un valle y no tiene la altura del Cristo Redentor y no tiene caracoles. Esto incentiva a la gente a usarlo, es un paso secundario que está empezando a tener un protagonismo considerable", destacó Sergio Vélez, jefe sur de Migraciones, en diálogo con Canal 6.



Ejemplificó que en Semana Santa de 2015 pasaron unas 1400 personas y en la de 2016 casi 4 mil.

Pehuenche: circularon 145 mil personas en 2016



En ese marco, el funcionario dijo que "los recursos son los mismos, se está trabajando la forma en que vamos a ampliar los horarios de atención, se ha reforzado con una guardia extra de agentes migratorios".



Añadió que "es el primer año que el paso va a tener un gran movimiento de gente y estamos tratando de anticipando a eso, si bien las condiciones edilicias no ayudan, pero se trabaja en la posibilidad de ampliar (lo existente) o de un control unificado con Chile".



Explicó que "en una semana normal Pehuenche recibe unas 200 personas como mucho, pero en un fin de semana largo tenemos entre 3.000 y 3700", por lo que aconsejó que en lo posible en esta temporada estival pasen a Chile de lunes a jueves que hay menos movimiento.



Además, recordó que el paso funciona de 9 a 19 porque dependen de la energía que produce el generador del pueblo de Las Loicas y del que posee Gendarmería.

Pehuenche: ampliarán el centro fronterizo de Las Loicas para evitar colas en el verano



Recomendaciones de Migraciones



-Tener los documentos al día. Los válidos son los digitalizados, los que no están escritos a mano.



-Menores de edad: deben acreditar paternidad con el certificado de nacimiento o con el documento nuevo que ya tienen registrados las identidades de los padres.



-Si va un solo progenitor se necesita la autorización del otro padre. O de los dos si el menor va solo.



Paso Las Damas



El jefe de Migraciones informó que está habilitado durante el verano con un agente migratorio y Gendarmería, pero recordó que se trata de un paso precario en el que sólo se puede transitar con camionetas 4x4 y con cierta experiencia de conducción.