Tras 13 meses, salió el 21 en la Quiniela local y se repartirá una cifra millonaria

Este lunes salió en primera posición el número 4121 en la Quiniela de Mendoza. Luego de casi 13 meses de no salir el 21, produjo un "salto de banca". Esto significa que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) deberá pagar un equivalente al 32% del total de aciertos del extracto, lo que suma un monto en premios superior a los $2 millones.



"Debido al mejoramiento de la administración del Instituto de Juegos y Casinos durante el 2016, la actual gestión no aplicará dicho salto de banca y pagará la totalidad de los aciertos del extracto, lo cual estima una suma de aproximadamente $6 millones", expresó Andrés Lombardi, el gerente general del organismo provincial.



Es muy importante para el Casino de Mendoza no aplicar el salto de banca, ya que el pago total de los premios inspira confianza en los apostadores y desalienta el juego clandestino en los departamentos, asegurando que el juego legal realmente deja tranquilidad en el pago de las apuestas para quienes juegan, además de traspasar las ganancias a las áreas de Salud, Deporte y Cultura.



Mayor número de apuestas

Estos últimos meses se ha incrementado notablemente el número de apuestas en la Quiniela de Mendoza, lo cual sugiere observar cómo la gente va incorporando un cambio en el modo de jugar. Este cambio, sin dudas, va acompañado de las políticas que ha implementado la nueva administración en cuanto a la optimización de los recursos del instituto, remarcaron sus autoridades.



"Esto significa que el juego legal, además de ofrecer garantía y confianza, realiza significativos aportes en las transferencias", añadió el funcionario.



Esta situación también se refleja en un récord histórico de transferencias desde el instituto provincial, ya que en el último mes del 2016 se alcanzó la suma de $151.479.166.