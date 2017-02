La Unión Personal de Juego Casino de Mendoza rechazó en la tarde del miércoles la oferta salarial del 17% no acumulativo en dos cuotas: 10% en febrero y 7% en junio. Propuesta que se ha repetido en cada una de las reparticiones del Estado provincial.



Ante la negativa del gremio, los funcionarios le comunicaron que se daba por cerrada la negociación y que el incremento se realizará por decreto.



Con gran malestar, el dirigente Martín Caín calificó el hecho como "una locura" y manifestó: "No podemos ser cómplices de este gobierno y aceptar un 17% mentiroso porque al ser en dos cuotas y no acumulativo es del 13.5%".



El gremialista criticó todo la negociación paritaria y denunció que desde la primera reunión les indicaron que el aumento no superaría este porcentaje. "Estas paritarias son una puesta en escena para que el gobierno salga en los medios a decir que arregló con los trabajadores pero es todo mentira".