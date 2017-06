Todos buscan un espacio dentro de Cambia Mendoza

A poco más de 10 días de la presentación de los frentes partidarios para competir en las próximas legislativas, de acuerdo con el calendario electoral previsto, todo parece indicar que Cambia Mendoza seguirá vivito y coleando.



Más allá de los malestares que vienen expresando tres de los 7 movimientos que integran el frente –el Partido Demócrata, el Frente Renovador y la Coalición Cívica– por la falta de apertura del radicalismo (leáse Alfredo Cornejo) hacia sus propuestas, no se vislumbra ninguna intención de ruptura. Aun así, cada aliado luchará por diferenciarse dentro de ese espacio, con su propio libreto y objetivos a cumplir. La Coalición Cívica de Lilita Carrió jura que no va detrás de ninguna candidatura, pero advierte de que de ser necesario se presentará a las PASO con candidatos propios.



En tanto, el Frente Renovador trabaja intensamente en Buenos Aires para convencer a Sergio Massa y a Margarita Stolbizer de que vale la pena seguir en Cambia Mendoza, a pesar de que son oposición a nivel nacional. Y los demócratas están muy contentos con encuestas que indicarían que los mendocinos no los han olvidado, a pesar de que estuvieron a punto de ser historia.



Caso por Caso

--> El PD



Hoy se reunirá la junta central, que integran 110 representantes, para fijar la fecha en la que celebrarán la Convención Demócrata que forman 346 miembros y recién allí se decidirá si dejarán en manos de la negociación con el radicalismo la participación en las listas, o buscarán que la interna la resuelva el votante, presentando sus candidatos por separado. Los demócratas, a través del presidente del partido, Carlos Balter, consideran que hace falta reafirmar el acuerdo por el que integraron el frente con los radicales y el PRO para ordenar a la provincia a fines del 2015. Pero ya transcurrido el tiempo, y habiendo aportado las gestiones de Josefina Canale en el Casino y Oscar Sagás en la Subsecretaría de Salud, junto con las leyes presentadas por el diputado Marcos Niven, consideran que es momento de valorar más el lugar de los Gansos en el Frente.



Balter, desde Buenos Aires, detalló que se ha hecho un trabajo territorial importante y es visible la necesidad de los miembros de su partido de ser escuchados.



"Yo creo que la relación con Cambia es como un noviazgo, que ya lleva dos años y nos vamos conociendo y entendiendo". Pero a la vez admitió que están conversando con otros espacios del frente que tienen las mismas inquietudes ante la actitud de Cornejo, tras lo cual reconoció que " nunca se sabe, hay que tener un plan A y un plan B, estar consciente de las debilidades y de las fortalezas de cada uno". Y agregó que su partido es un "partido de cuadros y no de caudillos".



De todos modos, Balter recordó que Cambia Mendoza debe darse todavía un reglamento interno apropiado, para determinar un sistema de representación dentro de ese espacio, el cual podría ser el sistema D'Hont para definir la primera minoría, y así acceder a los escaños en juego.



El Frente Renovador

En este partido están bastante más incómodos que el resto de los miembros del frente. Es que Massa va por su proyecto presidencial, y ya está en campaña, por lo que la pregunta hacia adentro es si quedarse en Cambia Mendoza no contradice las aspiraciones del tigrense. Por eso, el próximo sábado 10 tendrán su encuentro para formalizar la estrategia, que no sería otra que quedarse en Cambia Mendoza.



"Este espacio ha tenido la tarea de compensar la administración provincial que estaba en terapia intensiva, y cada partido aportó a eso dentro de sus posibilidades, pero ahora hay que compaginar eso con lo nacional, para ver cómo hacemos con los aumentos de precios, de las tarifas y la inflación", expresó Jorge Difonso, quien ha estado toda la semana en Buenos Aires, en conversaciones en el seno del FR según dijo, para explicar " por qué en Mendoza el frente Cambia funciona y es una opción".



Y de inmediato aclara que "no hubo grandes conflictos con el radicalismo y por eso no se ha roto antes el frente".



La Coalición Cívica



Luego de la visita de Carrió, Cornejo negó que le haya pedido un espacio para Gustavo Gutiérrez, pero lo cierto es que las conversaciones continúan y que este partido sigue peleando por un lugar en las listas. "Nosotros no amenazamos, cuando no estamos convencidos, colgamos la lista y competimos", dijo Gustavo Gutiérrez, tras recordar que "son los campeones de las PASO ya que han competido con candidatos del radicalismo en el 2013 y en el 2015.



Pero aclaró que " todos los partidos que integran Cambia han accedido a cargos, menos la Coalición, a pesar de demostrar la firme convicción de su necesidad porque la provincia no podía seguir en manos del justicialismo, y aún hoy existe ese peligro. Esto no significa que vamos a desairar al frente, pero si vemos algo que no nos gusta, vamos a hacer uso de las PASO".