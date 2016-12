Todavía no se sabe qué causó el incendio en la playa San Agustín

Oscar Hómola, director de Seguridad Vial de la Provincia, dijo que "hasta el momento no hubo avances en la investigación porque los Bomberos deben hacer su trabajo de pericias, que lleva tiempo. Además, no me hicieron ningún adelanto sobre la hipótesis que ellos manejan".



En cuanto a los vehículos, se está haciendo el nombramiento. Esto es, identificar formalmente cuáles son los rodados afectados. El trabajo es meticuloso y largo, porque deben buscar los números de motores y de chasis para formalizar la situación de cada vehículo.



En cuanto a los intentos de robo, Hómola confirmó que los inconvenientes con personas que intentan entrar a la playa para llevarse motos o autopartes son reales y que ocurren todos los días, y no sólo por las noches.



"Tenemos un puesto policial de vigía, pero no damos abasto en ese sentido. Es una situación que requeriría de una infraestructura de seguridad mucho más compleja. Pero la posibilidad choca con los asentamientos que se han instalado pegados prácticamente a la tela divisoria que hay hoy", cerró el funcionario.