Todavía no está lista, pero muchos ya usan la ciclovía de la calle Belgrano

Con la idea de seguir ampliando la red de ciclovías existente, la Municipalidad de Mendoza está trabajando en la construcción de una nueva, sobre la calle Belgrano. Aunque todavía no está habilitada al 100%, solamente en algunos sectores, ya son muchos los ciclistas que la están utilizando y, en líneas generales, aprueban tanto la propuesta como la manera en la que la realizaron.



La obra comprende el eje Palero-Belgrano desde Mariano Moreno hasta Juan B. Justo, coincidiendo con la traza del metrotranvía. La forma en la que la plantearon es con un carril de bicisenda a cada lado de la vía, con espacio para una sola mano, que va en la misma dirección que los autos que circulan por Belgrano.



La parte que ya está habilitada es la que va de Mariano Moreno a Arístides Villanueva, aunque la totalidad del recorrido llegará hasta donde actualmente termina la calle Belgrano, que es en la intersección con Juan B. Justo, sector en el que aún están trabajando, pero los ciclistas ya comenzaron a utilizar.



"El objetivo de estas obras apunta a impulsar fuertemente el uso de las bicicletas como medio de locomoción no contaminante y saludable, y a la vez desalentar el uso del automóvil en la capital, para contribuir a un ambiente más sano y a la convivencia de peatones, ciclistas y vehículos a motor", explicaron desde la comuna que dirige Rodolfo Suarez.



Los primeros usuarios de la nueva bicisenda se mostraron bastante conformes con la forma en la que está planteada, ya que si bien es angosta, tiene el espacio justo para circular siempre y cuando el resto de los ciclistas respeten la dirección de los carriles.



Los automovilistas también la ven con buenos ojos porque no reduce demasiado el espacio de circulación y evita que los ciclistas manejen por las calles, lo cual siempre representa una complicación.



Crear una red conectada

Hasta el momento, Ciudad lleva construidas más de 50 cuadras de ciclovías. Los lugares donde se ubican estos recorridos son: Mariano Moreno de Boulogne Sur Mer a Palero, Boulogne Sur Mer desde Mariano Moreno hasta Juan B. Justo, Necochea de San Martín a Belgrano y el tramo Belgrano-Palero desde Mariano Moreno hasta Arístides Villanueva.



El objetivo de la Comuna es completar la de calle Belgrano y luego continuar la construcción de nuevas ciclovías en las calles Avellaneda-Leónidas Aguirre, Boulogne Sur Mer hasta el límite con Las Heras, Newbery hasta Perú y conectar justamente la del Parque Lineal Perú con el Parque Central.