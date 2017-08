Tarifazo de gas: preocupación por la falta de definición judicial

El final de la novela en torno al amparo presentado para anular el cuadro tarifario de gas que se aplica hoy en Mendoza, remplazándolo por otro que llevaría a que este servicio cueste la mitad, sigue postergándose. El nuevo capítulo que aletarga el desenlace, a pesar de que el golpe al bolsillo para los mendocinos sea real y no ficción, fue alentado por el juez Marcelo Garnica que se excusó para no resolver el pedido de la ONG Protectora.



Esto se comunicó el lunes y se dio a conocer ayer a través del Juzgado Federal Nº2 de Mendoza, en un expediente en el que el magistrado se justificó citando una causa penal contra la Distribuidora de Gas Cuyana (Ecogás) por incumplimiento de una orden judicial que tendría a su cargo. Por lo tanto, ahora será el juez Federal Walter Bento, que le sigue, el que deberá pronunciarse a favor o en contra del amparo presentado.



"Siempre que hay una empresa de servicios públicos entendemos que hay millones de causas en contra, porque los usuarios y sus problemas van y vienen. Entonces, nos parece que es una gracia que no se resuelva, que se lo vayan pasando de un juez a otro. Ninguno quiere tomar el toro por las astas, y esto crea mucha duda sobre la independencia judicial", comentó Mario Vadillo, desde la ONG Protectora, que cuestionó esta novedad, explicando que no está pasando lo normal que es que resuelva el "juez natural", que es al que le toca.



Es que, en un principio, el amparo había llegado a la oficina de la jueza Olga Pura Arrabal, pero ella, en vez de resolver, se declaró incompetente y le pidió a Enargás, al Ministerio de Energía y a Ecogás que la causa no se tratara en Mendoza, sino en un juzgado federal de Buenos Aires.



Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones dictaminó que ella debía resolver y de inmediato. Ante esto, desde Protectora presentaron una recusación con expresión de causa respecto a Arrabal, que fue aceptada, por lo tanto se decidió que actuara de forma urgente su subrogante, que era Garnica.



"Está siendo muy politizado un problema de los usuarios mendocinos. Se buscaba que el mismo juez del año pasado que dictó la medida cautelar fuera el que resolviera en definitiva lo mismo. Porque estudió el caso, sabía cómo era. No sabemos qué nivel de profundidad puedan tener sobre el tema ahora", agregaron desde Protectora, que presentó junto con el amparo las denuncias de más de 900 usuarios, en las que se buscaba dar evidencia de los altos costos que deben afrontar los mendocinos, en comparación con los sueldos que perciben.



En el caso de que la Justicia federal dé lugar al pedido, la actual tarifa quedaría nula y se implementaría la que rige en La Pampa –se considera parte de la Patagonia– que es el 50% más barata. Consideran que las condiciones climáticas de la provincia ameritan que se use más gas y, por eso, los valores a pagar son mayores.