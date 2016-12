En una extensa nota con canal 7, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo hizo un balance y una proyección de su gestión .





Cambios sustanciales que propone para el 2017

En general he propuesto un programa de gobierno que estamos ejecutando que tiene que ver con mejorar los servicios sustantivos del Estado. Creemos que esos servicios son la educación, la salud, la seguridad y la administración de justicia. Se llevan el 80% del dinero del Estado que lo ponen los contribuyentes a través de los impuestos. En todos estos años se ha puesto mucho dinero pero los resultados son pobres, por lo cual todas las leyes que hemos impulsado han ido a mejorar esos 4 sistemas, la ley de hospitales, los códigos de procedimiento penal. El foco lo vamos a seguir poniendo en servicios sustantivos, y en otros que son importantes como el transporte público. Estamos en vías de contratar un nuevo estudio para una reforma integral y que integre a los municipios y un plan de movilidad urbana. Tenemos mucha expectativa con eso y paralelamente tenemos expectativas con la economía.

Tenemos que estar siempre atentos.

La relación con los gremios para las próximas paritarias

Aspiramos a que la relación con los gremios sea mucho mejor.

Hicimos un gran esfuerzo en este sentido durante este primer año de gestión. Una noticia que no ha tenido amplia difusión es el acuerdo que ya hemos pactado con ATE. Queremos mantener esta tranquilidad fiscal que hemos logrado hasta ahora. Ese acuerdo es importante y el primero. El 16 de enero llevaremos una oferta salarial a AMPROS y por pedido del SUTE vamos a estar haciendo una propuesta para este sector el 1 de febrero porque ellos quieren bajar a las bases lo que se discuta.

Creo que vamos a estar mejor preparados que en los últimos años, en donde se han estirado bastante las negociaciones. Los dirigentes de los gremios estatales tienen que estar predispuestos a conversar ya que el gobernador va a estar dispuesto a escuchar. Yo voy a defender el interés general y no el interés particular en todos los servicios del Estado. Cuando se sienten a conversar tienen que tener esta mirada.





La proyección general de la economía mendocina

Tenemos cosas para crecer en ámbitos en los que somos competitivos. Mucho para crecer en el vino, aunque tenemos que seguir reconvirtiéndolo, y en este sentido ha ido más rápido San Juan que nosotros que nos hemos quedado un poco.

Tenemos una oportunidad con las energías renovables, a las que les podemos agregar la metalmecánica, con los proyectos que hemos ganado en las licitaciones. Gran potencialidad en materia turística, tenemos desaprovechada la montaña. En los últimos años el turismo nos ha salvado en materia de empleo privado que se ha sostenido con el crecimiento del turismo. Hay una oportunidad con la agroindustria en determinados sectores pero influenciada por la macroeconomía del país. Tenemos motores de crecimiento en la inversión pública como vivienda, que está dando empleos y debemos sostenerlo en el tiempo. Estamos pagando a tiempo y nos llena de orgullo.

Debemos alentar las hidroeléctricas. Pudimos reactivar Los Blancos, que es un motor de desarrollo, y Portezuelo del Viento lo hemos resucitado. Estamos en tratativas con Vale y ya están avanzadas las negociaciones para que funcione un proyecto de menor envergadura pero que dará puestos de trabajo de calidad.





Cambios en el gabinete

Estoy conforme con mi gabinete, pero también estoy pagando las consecuencias de haber achicado la planta de personal político de 500 cargos a 200. Creo que debemos dar ese gesto de austeridad. Si tengo conformidad, ¿por qué cambiar? Eso no quiere decir que esté conforme con algunas segundas o terceras líneas, pero no habrá cambios que sean rimbombantes.

Relación con la Justicia

Es central en cuanto a los servicios del Estado. A nadie escapa que se ha invertido y que viene creciendo su presupuesto y los servicios son cada vez más deficientes, cuando la tecnología ofrece muchas alternativas para eso, como los expedientes electrónicos. La Justicia tiene, como todo el Estado, un gran problema de gestión y de gerenciamiento del recurso humano; son esas cosas que le reclamo a la Corte y no es un avasallamiento. Vamos a ser la primer provincia en aggiornar el Código Procesal Civil al código de fondo que se cambió en 2015. En la primera quincena de febrero vamos a estar haciendo un gran seminario sobre el tema y en la segunda lo vamos a enviar a la Legislatura. En materia penal creemos que la Justicia tiene que ser más sancionatoria, más rápida. Vamos a inaugurar salas de audiencia en la Penitenciaría para que no tengan que salir de Boulogne Sur Mer. De nada vale cambiar los códigos si la gestión no avanza allí. Nos hemos acostumbrado a que la víctima es una persona más en el sistema, pero no es así.





Reflexión para el 2017

Primero quiero hacer un agradecimiento, me he sentido muy acompañado en este año de gobierno por ciudadanos comunes que me han dicho que no afloje y que son espontáneos. Estoy agradecido a muchos empleados públicos, mucha gente que he visto con vocación de servicio. Balance: estamos mejor que en el 2015, pero también miro el medio vaso vacío, les pido paciencia.