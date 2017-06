Tajearon a una chica de 14 años del colegio Bufano por "hacerse la linda"

Un enfrentamiento entre alumnas del colegio Alfredo Bufano, que funciona en el mismo edificio del Colegio Nacional Agustín Álvarez, desembocó en la agresión de un grupo de chicas contra una compañera de 14 años en la plaza Independencia. La víctima resultó con seis cortes en su cabeza, cuatro de ellos necesitaron sutura. La explicación del violento desenlace sería que la menor agredida "se hacía la linda" según las agresoras





La madre de la chica agredida contó a radio Nihuil que el problema tiene larga data y ya había sido planteado a la directora de la escuela. "Me dijo que no cambiara de colegio a mi hija, me prometieron que iban a tomar medidas y que no querían perder una alumna". Su identidad no se da a conocer para preservar los datos de la menor implicada.





La madre contó además que su hija descansa en su casa, pero que está muy asustada y que no quiere volver al mismo colegio.





La directora de Nivel Secundario de la Dirección General de Escuelas (DGE) Sara Lucero, reconoció el episodio en radio Nihuil, pero aportó un dato más: "la chica agredida, antes había agredido a sus compañeras".





La funcionaria luego remarcó que "los problemas de violencia que radican en la sociedad se repiten en la escuela". Al mismo tiempo consideró que hay que acompañar a la víctima, quien además de secuelas físicas, tiene secuelas psicológicas".





En este sentido Lucero aseguró que, cualquiera sea la decisión de la menor agredida, la DGE se hará cargo del problema. En este sentido informó que en el colegio se arbitrarán los medios para que no se repitan estos episodios. "Si la niña decide continuar en el mismo colegio habrá una instancia de reflexión para que estas cosas no vuelvan a suceder. Si, en cambio, decide irse de la escuela también buscaremos dónde continuará".





Finalmente dijo que las agresoras serán sancionadas luego de que el Consejo Escolar se reúna para evaluar la situación.