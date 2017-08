Suspendieron la audiencia en donde se definía si Matías Roby va a juicio

La decisión de si el ex ministro de Salud de Mendoza , Matías Roby, va a juicio, o no, volvió a dilatarse.Según explicaron desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), la audiencia que iba a tener lugar en el Cuarto Juzgado de Garantías fue suspendida, por lo que se deberá definir una nueva fecha.El ex ministro de Salud de Francisco Pérez fue denunciado por el gremio de Salud por "fraude al Estado y corrupción", al cobrar sin trabajar, según argumentaron desde Ampros.