Sonidos en palabras del ser latinoamericano

Una dupla cautivante. Un prestigioso periodista y un gran músico clásico. La fusión de letras con melodías, la profundidad en cada una de ellas y el sentimiento de identidad más vivo que nunca harán de la noche un momento inolvidable.





Este viernes se presentará el espectáculo Fervor en la Nave Cultural.





El reconocido periodista y conductor radial Miguel García Urbani y Ramiro Albino, músico y periodista también, proponen transportarnos a través de la literatura y la música a un mundo de disfrute en el que todos los sentidos gozarán de una combinación perfecta.





"Me parece muy interesante rescatar la oralidad de la literatura. Creo que dejarla dormir en las páginas de un libro, casi como un objeto y no como un ente vivo que se comunica, que está y circula entre nosotros, no es justo incluso para nuestras vidas. Llevarlo a nuestras bocas, ponerlo en nuestra voz, compartirlo, ofrecerlo y que la otra persona te ofrezca su atención es un milagro al que no tenemos que renunciar", declaró Miguel, quien a través de su programa radial La esquina, por radio Nihuil (AM 680, FM 98.9), invitó a Ramiro Albino para ofrecer a los oyentes una columna allí dedicada a la música clásica y antigua.





"La idea del show surgió el año pasado cuando con Ramiro (Albino) empezamos a trabajar juntos. Siempre la actividad de él me pareció interesante. Especialmente su concepción de la música, el modo de naturalizarla. Va con el arpa, sus instrumentos de vientos y de percusión a todas partes. Lo hace con mucha frescura y esa popularización de la música que suele estar en otros ámbitos me pareció muy buena y estimulante", destacó García Urbani.





Fervor –se estrenó el mes pasado en la Casa de la Cultura Juanita Vera, en Lavalle– ofrecerá de la mano de Miguel García Urbani los relatos de reconocidos autores latinoamericanos como Jorge Luis Borges, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo y Víctor Hugo Viscarra, entre otros, que se irán hilvanando con la música de Albino de una manera exquisita con el objetivo de recorrer el continente, dejando al descubierto nuestra identidad latinoamericana.





"Habrá un recorrido por distintos climas y sonoridades. La selección de los relatos fue en conjunto. La idea es mostrar grandes nombres con textos no tan conocidos y después grandes textos con escritores no muy conocidos. Por ejemplo, el boliviano Víctor Hugo Viscarra no es muy conocido, pero ocupa uno de los lugares centrales del espectáculo. Están Borges, García Márquez, Nicolás Guillén", detalló Miguel.





Fervor, según nos cuenta el conductor de Nihuil, surgió en la búsqueda de una palabra que identificara Latinoamérica, su historia y cotidianidad.





"Nos pareció que fervor, aparte de ser una palabra eminentemente literaria que nos remite directamente a Borges, es un concepto lindo y sonoro. Nosotros vivimos la política, la literatura, el deporte, la vida cotidiana, privada, pública y secreta de ese modo, y creo que es lo que nos identifica", confesó el periodista.





En el ámbito musical, Albino, que siempre se ha destacado por sus melodías clásicas, incorporará por primera vez en los escenarios la programación musical con sonidos electrónicos.





"Para sumarle más flores a esto por medio de algunas aplicaciones, compuse unas pistas electrónicas que es algo totalmente nuevo para mí. Es como un soundtrack de los relatos. Además, hice arreglos de canciones folclóricas populares como El lago azul de Ypacaraí, una cueca boliviana que se llama No le digas, un aire de carnavalito, entre otras", apunta el músico.





Y completó: "Sumar los dos mundos, lo nuevo más lo acústico, me resultó superagradable. Quedó superbién".





Fervor ya tiene agendadas 10 fechas más en diferentes puntos de la provincia y hasta viajará en noviembre a España.