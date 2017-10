Tanto esfuerzo valió la pena. Cursar doble turno: en la mañana en el instituto EINNO (Educación Integral del Niño No Oyente), donde aprenden junto con otros chicos no oyentes, y en la tarde en el colegio Nicolás Avellaneda, de Godoy Cruz, que los integró a su comunidad; no llevarse nunca materias; sacar notas altas.

El primer galardón les llegó a finales del 2016, cuando se enteraron de que ellos 6, estudiantes hipoacúsicos, se quedaban con los 6 puestos disponibles de abanderados y escoltas. Se trata de Karen Asenjo, Sabrina Ríos, Noelia Cabanay, Jimena Capaldi, Ailin Parola y Brandon Márquez.





Para completar el cuadro, el pasado lunes, y por una iniciativa de la senadora Mariana Caroglio (UCR), la Cámara Alta de la Legislatura les entregó un reconocimiento.





El acto se realizó en las instalaciones de la escuela.





En la oportunidad estuvieron presentes el rector del colegio, César Gelardi; la supervisora de Educación Privada de la Sección Nº7, Alejandra Moreno; la directora del instituto EINNO, Nilda Pérez; autoridades de la institución, personal docente y no docente, terapeutas del lenguaje del instituto EINNO, padres, madres y alumnos.





Este premio hace hincapié en el esfuerzo y logro de estos alumnos que asisten a una escuela de educación media y que por primera vez en una institución de estas características la totalidad de escoltas y abanderados elegidos en primera instancia son personas con discapacidad.





"Si hay algo que nos regocija es poder reconocer el esfuerzo de estos adolescentes que trabajan doble turno para poder terminar la secundaria y mostrar este ejemplo a los chicos para que se contagien. A nosotros nos llena de orgullo porque vamos por el camino que debemos ir: integrando e incluyendo en las escuelas. Es un trabajo arduo en la educación, debemos seguir inculcando este tipo de acciones para que todos estemos en la misma escuela", manifestó Caroglio.





En su discurso, el rector Gelardi agradeció a cada una de las personas que hacen posible llevar a cabo este proyecto de inclusión que ya tiene 10 años de vigencia.





