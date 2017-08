Simuladores de conducción vial suman gafas virtuales en 3D

Un grupo de amigos regresa a la madrugada de una fiesta compartiendo un vehículo. En él protagonizan distintas escenas, a raíz de diversos factores, como la ingesta de alcohol, o una distracción por mirar el celular, sobre todo por parte del conductor. El denominador común a todas es que tienen un desenlace trágico: la cámara muestra cómo atropellan a una persona o cómo terminan siendo parte de un choque mortal.





Esas son algunas de las vivencias que los jóvenes podrán percibir casi en el 90% de realidad, gracias a las "gafas virtuales".





Esta es la última innovación de SCV (Simulador de Conducción Vial), el proyecto creado por Martina Triviño, de apenas 17 años, en compañía de su padre, Pablo (39).





lentes-3D-2.jpg



Estos mendocinos que vienen de crear un simulador de conducción que durante los últimos años ha servido para educar y concientizar sobre accidentes viales a miles de jóvenes estudiantes, y que les ha dado reconocimiento a nivel nacional, suman ahora una nueva herramienta. Se trata de unos lentes novedosos en el país que permiten visualizar y sentir de manera física, a través de las imágenes y sonidos, experiencias en situaciones límites.





"Estamos en constante movimiento; siempre buscando cosas nuevas, poder innovar. Empezamos con el simulador y nos decíamos: 'acá falta algo más'. Entonces dijimos de ver qué hay en la tecnología , que avanza todo el tiempo; entonces encontramos la manera de ver que esto fuera más nuevo y llamativo", comentó Martina, acerca del nuevo artefacto que se suma al proyecto de las butacas para simular el manejo.





La idea, ahora, es continuar con lo que denominaron "sistema de postas" o "educación circular", que consiste en dar una charla sobre señales viales, accidentes, alcoholismo y la drogadicción, para pasar a la experiencia del simulador. En esa instancia, no sólo han sumado una butaca más, para que se eduque el copiloto, sino también la gran novedad de acompañar las capacitaciones con la experiencia de las gafas.





lentes-3D-4.jpg Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO.



"Esto le agrega un impacto visual. Es muy chocante la experiencia. Pero muestra cómo realmente uno se acerca a los errores, por tomarse algunas confianzas que a veces nos llevan al siniestro vial", comentó Pablo, detallando que la actividad consiste en colocarse las gafas de realidad virtual para vivenciar dos videos, editados por ellos, de forma tal que permiten visualizar en 360° y en 3D el viaje, con una programación que alcanza una similitud a la realidad que va del 80% al 90%.





Más allá de que no hay edad para quienes puedan formarse en esto, los mentores comentan que lo ideal es que sea presentado y usado en las escuelas, "para mostrarles a los jóvenes cuál es su presente y cómo puede llegar a ser su futuro", como afirmó este técnico.





Desde su experiencia, a dos meses de cumplir los 18 años, la joven estudiante del Colegio Universitario Central de la UNCuyo (CUC) que quiere estudiar Comunicación Social, expresó: "A mí me toca porque en esta época todo el mundo se mata con un arma que todos podemos llegar a manejar, que es el auto. Lo veo en mí y lo proyecto en mis compañeros y amigos. Me duele y me impacta, porque puedo ser un día yo la que esté involucrada".





Padre e hija, que son los fundadores y referentes de SCV, pero que cuentan con el asesoramiento profesional de una psicopedagoga y de una docente, además de un equipo que es el que los acompaña a dictar las charlas, estarán próximamente con esta novedad educando en Guaymallén





En números, ya suman a más de 2.000 personas que pasaron por el simulador.





lentes-3D-5.jpg Creadores. Martina Triviño (17) junto a su padre Pablo (39), siempre en busca de cosas nuevas. Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO.



Ambos son optimistas con seguir aportando a la educación vial, desde distintos sectores, y por eso ya han hecho circular el proyecto con la novedad de los lentes por distintas oficinas gubernamentales, y apuntan a llegar a distintos puntos de la provincia.





Vienen de participar en el 3º Congreso Argentino de Seguridad Vial, que se realizó en el Centro de Congreso y Exposiciones, de Ciudad. La invitación les surgió luego de que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial conocieran los simuladores y los invitaran a participar, durante la celebración el 10 de junio, del Día de la Seguridad Vial.