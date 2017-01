Siguen las deudas del Gobierno de Mendoza con algunos de los proveedores de meriendas

"Me deben los pagos desde septiembre, y a un poco más de un mes del inicio de las clases debería volver a entregar las 320 raciones. Pero no creo poder seguir, no así", dice Carlos, uno de los proveedores de meriendas escolares que aún esperan por la cancelación total de sus servicios, y quien pide no divulgar su apellido y zona de cobertura porque teme que podría demorarse aún más el pago por parte del Gobierno de Mendoza a modo de castigo. En su caso, se trata de más de $100 mil.





Según la información que maneja, los expedientes de pago están terminados, pero no se procede a las liquidaciones correspondientes. Además, agrega Carlos que "no les interesa si yo me retiro, porque seguro que entran sus acomodados, pero esto no me sorprende, trabajo desde hace 15 años con el Estado, y todos los gobiernos hacen lo mismo, dicen que van a acortar los plazos y luego pagan cuando ellos quieren"





Es que para Carlos, el retraso de los pagos no les permite a los proveedores pequeños reponer la mercadería para realizar el servicio, porque los precios aumentan todos los días. Y ejemplifica: "Si una tortita salía $1,70 ahora cuesta $3, y un paquete de leche, de $79 pasó a salir $ 109. Es decir, que si van a demorarse así en los pagos, al menos nos tendrían que abonar a precio actualizado".





Desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social reconocen el atraso, pero aclaran que no se trata de un problema financiero y que nunca se cortó el servicio para las escuelas y los comedores comunitarios.





Liliana de Lázaro, subsecretaria de Administración y Control de Salud, explicó que al inicio de la gestión fueron abonados hasta mayo del 2016, $100 millones correspondientes a 8 meses de pagos atrasados a proveedores alimentarios, de escuelas y comedores comunitarios.





Esos pagos fueron realizados sin las verificación correspondiente, que sí se les pidió por ejemplo a los proveedores de insumos de salud. La funcionaria explicó que "había mucho desorden, no podíamos entender por qué las facturas de los proveedores de meriendas iban por un lado, y los remitos de lo entregado por otro. Encontramos muchas irregularidades, como por ejemplo, remitos en blanco. Entonces se encaró una auditoría de todas las facturas, junto con el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia. A medida que estas auditorías finalizan, salen los pagos. No es que se pague primero a los grandes proveedores, y luego a los pequeños, sino que el pago se hace cuando todo está auditado".





El Gobierno trabaja con 200 proveedores para sostener las políticas alimentarias, pero este grupo atiende a 1.800 efectores. Es decir, un sólo proveedor puede atender varias escuelas a la vez, y que sean pagadas algunas de ellas y otras no ante la falta de documentación. A la vez también puede suceder que un mismo proveedor no haya recibido ningún pago.





De Lázaro calculó que deben alrededor de $10 millones, pero recalcó que los atrasos registrados no volverán a suceder, porque "ahora tenemos un procedimiento aceitado", por lo que las facturas serán pagadas a 30 o 60 días, de acuerdo con lo que esté estipulado en la licitación. Se comprometió a que "en marzo van a estar cancelados todos los pagos a los proveedores alimentarios", en respuesta a la inquietud de Carlos, quien incrédulo, espera por el cumplimiento de la palabra oficial. "Todos dicen lo mismo, espero que así sea, pero a mí no me sirve que paguen así, que paguen con la actualización de los precios".





Ofrecieron información incompleta

El 7 de enero pasado, el gobernador Alfredo Cornejo, junto con el ex ministro Rubén Giacchi, anunciaba que por primera vez el Ministerio de Salud no tenía deuda pinche y que había sido saldado el pago a todos los proveedores, por $400 millones.

Incluso, que la mitad de los pagos habían correspondido a insumos de salud y el resto a proveedores de alimentos y limpieza.

Sobre este punto, de Lázaro indicó que "en esa conferencia se había hablado mucho del tema salud y no tanto de desarrollo social. Y esto fue así porque nos costó mucho ordenar esa deuda", a modo de explicación de por qué ahora surgía este tramo de proveedores que todavía esperan por sus depósitos.

De todos modos, la funcionaria defendió la cancelación de las cuentas pendientes, al comentar que muchos proveedores no tenían sus comprobantes en regla.