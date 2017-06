"Si las redes sociales no se piensan dentro de un ecosistema, no sirven"

Mariano Ardito se especializa en publicidad para la empresa de Viewpoints. Expuso sobre "Los Ecosistemas digitales".



Comenzó con una analogía respecto de los ecosistemas naturales -a los cuales definió como el conjunto de especies que conviven en equilibrio-. Por lo que dijo que en tecnología y marketing on line "podemos comprar los mejores sistemas, las licencias más caras y tener las mejores herramientas. Pero si no están pensados en función del equilibrio que propone un ecosistema, no funciona".



Como ejemplo propuso un "sitio corporativo cualquiera".



"Siempre va a tener la necesidad de las redes sociales. Pero si no tienen un objetivo claro, si no se sabe para qué las usamos, o para qué crecemos estaremos careciendo de objetivos. Es necesaria una estrategia que atienda al ecosistema, al equilibrio.



De otra manera no se llega a los objetivos (y se malgasta el dinero).

Finalmente resumió: "Los ecosistemas de marketing digital son el camino para la buena inversion en publicidad y redes sociales. Sin el equilibrio estratégico de los ecosistemas digitales no se llega a buen puerto".

Producción periodística: Gonzalo Ponce