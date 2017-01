Si bien el incendio del ECA fue un accidente también estimaron que se podría haber evitado

Los peritajes sobre el incendio del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) indican que el fuego fue causado por accidente y al mismo tiempo, que pudo ser evitado. Además, que al no haber tuberías de gas o de electricidad por esa parte del edificio que alguna vez fuera ícono del Banco Mendoza , lo único que justifica el inicio del fuego es una falla humana, al utilizar los sopletes varias horas para colocar la membrana, de forma tal que levantó demasiado la temperatura de la madera que formaba parte de la cúpula.





La hipótesis que han planteado los peritos es que la madera sufrió un proceso se pirólisis, es decir "la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. El proceso también ocurre cuando se quema un combustible sólido compacto, como la madera. De hecho, las llamas de un fuego de madera se deben a la combustión de gases expulsados por la pirólisis, no por la combustión de la madera en sí misma", explica el diccionario.





La cúpula estaba montada sobre una estructura metálica, vestida por tres capas: una de madera que rellenaba el espacio entre los vitrales, una de yeso soportada por una malla metálica para el techo interior y una cobertura de chapa de zinc, para el techo exterior. Sobre esto, se estaba colocando la membrana.





Después de mucha insistencia, el dato fue explicado en off por uno de los encargados del tema, en medio de una resistencia general del Gobierno a explicar cómo se produjeron los hechos, refugiado en que está en curso la investigación judicial por estrago doloso por parte de la fiscal Susana Muscianiasi.

Sin embargo, por la tarde, una vez que la funcionaria leyó los informes, cambió la calificación del hecho a estrago culposo, debido justamente a que el incendio no fue intencional.





En este punto, es posible conjeturar varias líneas de análisis, por ejemplo, sobre el rol de la Dirección de Patrimonio que estaba a cargo de controlar las obras al tratarse de un edificio antiguo; si la empresa estaba informada sobre las características de la cúpula; por qué se eligió ese método para cubrir las filtraciones del techo, pudiendo colocar membrana líquida, o si esta fue descartada por sus costos, ya que es más cara.





Por otra parte, desde el Ministerio de Infraestructura ya se hizo un peritaje sobre los daños y se ha constatado que algunos gajos de la estructura metálica han sido dañados, por lo que deberían ser reforzados, mientras que los 9 vitrales están bien, pero requerirán de reparaciones, sobre todo el óculo principal.





Sin diálogo con los artistas

Hasta ahora, tampoco hay una explicación oficial clara y detallada sobre qué obras fueron dañadas, de qué artistas y cuánto es el monto de su valor, ya que lo único que se ha dicho es que fueron 17 en total.

En diálogo con radio Nihuil, Mario Calvo, uno de los artistas más perjudicados por el incendio en el ECA, ya que perdió 4 de las 8 obras de gran tamaño que estaban expuestas, dijo: "No he tenido un comunicado personal. Estoy esperando alguna cosa escrita, un convenio, no sé, si había un seguro. Bueno estamos todos los artistas a la expectativa, de lo que pasará. Yo sólo tengo un audio que me pasó Fernando Rosas por whatsapp de una chica restauradora que está bien, pero las palabras se las lleva el viento".





Y agregó: "Esperamos una comunicación sobre las obras dañadas, sobre cómo nos van a resarcir o van a ser reparadas, por lo menos, saber por voz propia de las autoridades del ECA, por mail, algo. Esperemos que se manifiesten, porque pareciera que no pasó nada en el ECA y es un poco absurdo todo esto".





A su vez, indicó que el grupo que integra con otros cinco artistas, en la Cofradía Simbolista hará una declaración pública conjunta solicitando por escrito un detalle de todos los hechos, porque "me parece que corresponde que cuando pasa algo grave, cesen las actividades e informen lo que pasó".





Además, indicó que se quemó totalmente su obra Escalera, de 2,90 metros de largo y 1,90 de ancho, y explicó que todas sus pinturas "tienen valor de lista, ahora esto me parece que es negligencia y voy a pedir otra reparación porque esto me costó tres años de laburo y tenía un valor de $100.000".