Será más fácil acceder a las residencias médicas

Desde hace años el Ministerio de Salud, a través de diversas gestiones de gobierno, ha intentado compensar la falta de especialidades críticas en la provincia, como pediatría, medicina de familia, anestesiología o terapia neonatal. En ese contexto, ya tiene media sanción de Senadores una iniciativa que flexibiliza la realización de las residencias médicas, a modo de contrarrestar dicho problema.



Se trata de una modificación del artículo 7 de la ley 7.857, según el cual se fijaba el máximo de cinco años desde el egreso de la carrera de grado para ingresar a una residencia de primer nivel, estirando este tiempo a 7 años. Y si se tratara de la realización de una especialización de segundo nivel, por ejemplo, los cirujanos generales que deseen hacer plástica y estética podrán hacerlo luego de 9 años desde la obtención de título de grado.



Además, la normativa propiciada por el senador radical Eduardo Giner introduce la posibilidad de retomar la residencia en caso de que el postulante haya tenido que renunciar a ella por alguna razón familiar, económica o simplemente porque al empezar el cursado descubrió que no es su vocación. En este sentido, la ley prohibía de por vida volver a rendir para ingresar a cualquier residencia pública dentro de la provincia, y dicho profesional terminaba concretando su especialidad en otra provincia, lo que bajaba la posibilidad de que trabajara efectivamente en el sistema sanitario local.



La propuesta votada por unanimidad en la Cámara Alta prevé esa inhabilitación a un año. También especifica otros parámetros para proceder en estos casos. Textualmente indica que "el residente que renunciare con posterioridad a la adjudicación y hasta cinco días hábiles antes de la fecha fijada por la jurisdicción donde realiza su residencia para la readjudicación podrá presentarse a rendir examen al año siguiente".



En consecuencia, el cargo que éste ocupaba antes de renunciar será readjudicado de acuerdo con el orden de mérito. En el caso de que "un residente renunciare con posterioridad a esa fecha y hasta el 28 de febrero del año siguiente a su ingreso, quedará inhabilitado para optar por una residencia por un período de un año a partir de su fecha de ingreso a la residencia", detalla.



Este año participaron 511 postulantes, que rindieron el examen de carácter general por profesión, para cubrir 349 plazas con aporte del ministerio provincial, Nación, OSEP, Fuesmen y privados. Con el orden de mérito final, a fines de mayo serán otorgados los cargos, de los cuales 31 corresponden a residencias de segundo nivel, según información del Ministerio de Salud.



El examen único

Desde el 2012, el Ministerio de Salud de la Nación implementa el examen único para los aspirantes medicos a realizar una residencia de primer o segundo nivel. Esto es, todos los aspirantes pasan por el mismo interrogatorio para cubrir las vacantes disponibles en todo el país.



Este método se hizo fundamentalmente para terminar con los "tours" de exámenes a las que eran sometidos los recién egresados, porque si no ingresaban en su provincia, podían tener otra posibilidad en otra jurisdicción. Pero fundamentalmente para que los aspirantes apliquen para residencias que no están muy desarrolladas en la provincia. Sin embargo, desde ese año sólo dos provincias no han adherido a la iniciativa, Córdoba y Mendoza. Pero esto podría cambiar para los estudiantes mendocinos porque según el subsecretario de Salud provincial, Oscar Sagás, para el año 2018 Mendoza adherirá al examen único, una vez que terminen de modificar otros aspectos de la ley de residencias médicas. En este caso, la posibilidad de apelar el examen, ya que en Mendoza eso no es posible hasta hoy.