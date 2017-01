Seguirá el calor, pero bajarán las máximas y llegará viento del Sur

Mendoza vivió ayer otra jornada agobiante en cuanto al clima se refiere. Es que el calor fue el tema del día, ya que no dio tregua superando los 38 grados de máxima, haciendo del jueves un día más que sofocante y marcando claramente que estamos en pleno verano.



Ya desde la mañana se podía prever que sería un día muy caluroso. A las 6 se registró la temperatura mínima y fue de 24,3 grados. El termómetro fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar los 38,3 grados de máxima, que se registraron pasadas las 18.



El registro máximo, según Contingencias Climáticas, se dio en la localidad de Tres Porteñas, en San Martín, donde la temperatura llegó a 41,6; seguido por el distrito lavallino de Gustavo André con 41,4, y por la localidad alvearense de Bowen, que tuvo 41,2.



Para hoy se espera algo de alivio en comparación a lo que vivieron los mendocinos, especialmente en la zona del Gran Mendoza.



La mínima de hoy podría ser la más alta en lo que va del verano, que puede variar entre 25 y 26, con la salvedad que soplará viento del Sur durante la mañana, por lo que la máxima será más baja que la de ayer y rondará los 31 grados.



Existe alguna posibilidad de que se produzcan algunas tormentas hacia la noche en la zona Este y en el Sur, pero no en el Gran Mendoza.



Para mañana se espera una jornada similar a la de hoy, con temperaturas extremas que rondarán entre los 19 y 33 grados, sin precipitaciones a la vistas, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el domingo las condiciones del tiempo será similares. Para el último día de la semana se pronostica una mínima de 19 grados y una máxima de 33 grados.



"Hacia la noche del domingo, los modelos gráficos de los meteorólogos alertan sobre posibilidades de tormentas y así sí existe alguna posibilidad de lluvia para el Gran Mendoza", comentó Federico Norte, doctor en Meteorología.



El calor llegó para quedarse, al menos durante la próxima semana, aunque con temperaturas que no superarán los 34 grados.



El pronóstico extendido indica cielos despejados y sin lluvias ni tormentas.