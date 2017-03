convivencia escolar.jpg



Para el inicio de este nuevo ciclo lectivo la DGE estableció modificaciones en el régimen de convivencia de las escuelas secundarias de Mendoza: aunque mantiene el sistema de puntaje (no vuelven las amonestaciones), elimina la posibilidad de recuperar puntos a través de acciones reparadoras luego de cometer una falta. La escasez de cambios en la conducta de los alumnos llevó a este endurecimiento del sistema.Desde que se eliminó el castigo por amonestaciones, los alumnos cuentan con un total de 25 puntos al comenzar el año y, dependiendo de la gravedad de la falta que cometan –que puede ser leve, moderada, intermedia, grave o extremadamente grave–, es la cantidad de puntos que pierden.Según la normativa, por las faltas leves se descuenta un punto; por las moderadas, entre dos y tres; por las intermedias, entre 4 y 7; por las graves, entre 8 y 10; mientras por las extremadamente graves se les quitarán entre 11 y 12.Lo que cambia respecto del año 2016 es que ahora, si bien los chicos pueden seguir realizando acciones reparadoras voluntarias, estas no servirán para recuperar los puntos perdidos."Se decidió eliminar la recuperación de los puntos porque los chicos no se comprometían con el proceso, era engorroso para la escuela controlar que se hicieran las acciones y generalmente, no se veían modificaciones en la conducta de los alumnos. No dio los resultados que se esperaban", explicó María Eugenia Pinque, psicopedagoga de la DGE.En caso de que el alumno alcance el ICE (Índice de Convivencia Escolar) cero, no se lo excluye del colegio, sino que se lo pasa al sistema de escolaridad protegida, para el cual cada escuela debe tener un proyecto adaptable a sus posibilidades.Ezequiel Sánchez es el director de la escuela Antonio Sarelli, de Luzuriaga, y en coincidencia con Pinque, asegura: "Lo primordial es trabajar incorporando proyectos educativos que apunten a la prevención y a la mediación de conflictos, que están a cargo de los preceptores".El docente considera fundamental la acción preventiva, pero también que el alumno entienda por qué motivo está siendo sancionado con la quita de puntos. "Tenemos que integrar y prevenir", explica.Habiendo pasado por los sistemas de amonestaciones y el de puntos con posibilidad de recuperación, Sánchez considera mejor el segundo, aunque entiende como positiva la nueva medida de no permitir dicha devolución, ya que "son de ellos y deben cuidarlos".