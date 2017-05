Se tomó licencia el funcionario de San Martín denunciado por abuso sexual

Ahora hay gran revuelo, cientos de comentarios, una denuncia por escrito y un pedido de licencia, pero muy poco en el expediente judicial para definir cómo evolucionará la causa en la que una joven ex reina distrital de este departamento denunció por abuso sexual agravado y reiterado al titular del área de Desarrollo Económico de la Comuna, Pedro Escudero.



El martes la abogada Carolina Jacky se presentó en la Unidad Fiscal y radicó la denuncia, que recayó en la fiscalía de Florencia Díaz Peralta. Justamente el último paso procesal de esta semana ordenado por la fiscal fue citar a quien figura como víctima para que ratifique el escrito, pero la joven no se presentó y su abogada sostuvo que no permitirá que se la vuelva a victimizar.



Sí se presentó el denunciado, Pedro Escudero, con su abogado, Gabriel Alliana. El trámite fue simple: se le tomaron los datos y se puso a disposición. La Justicia aún no lo ha imputado y debe resolver su situación.



La fiscal dijo que necesita ordenar peritajes, tomar declaraciones y pedir algunos elementos de prueba, antes de decidir. Escudero pidió la licencia anual que aún no había utilizado, para evitar que su presencia en la comuna pueda interpretarse como entorpecimiento a la Justicia.



Escudero era titular de una radio FM y hacía publicaciones impresas en el departamento, hasta que presidió Desarrollo Económico en el segundo mandato de Jorge Giménez.



La denunciante ingresó a la Comuna en 2010, tras ser reina distrital de la Vendimia. Su ingreso fue directamente al área que presidía Escudero.



Según declaraciones de la abogada querellante, "el primero de la serie de hechos ocurrió en 2010. Escudero llevaba en su auto a dos de sus empleadas con la idea de acercarlas hasta sus casas; a la otra chica efectivamente la dejó en el domicilio, pero a mi clienta la llevó a un hotel alojamiento bajo amenazas y abusó de ella". Según la denuncia, los abusos siguieron hasta 2013, cuando la denunciante fue cambiada de área. Algunos de los abusos fueron cometidos en el despacho del titular del área. La denunciante se fue de la Municipalidad en 2015.



En la denuncia se indica que hay mensajes de texto que sirven como prueba del acoso ejercido por el denunciado. La fiscal pidió los aparatos para corroborar esto, pero aún no ha podido obtener todos los equipos.



La abogada advirtió de que su clienta ya había denunciado dos veces al ex jefe, pero las causas no prosperaron. La defensa de Escudero sostiene que la actual denuncia es una reiteración de aquellas anteriores y que por ese motivo es difícil que esta vez prospere.



El bloque opositor de Cambiemos pidió que el funcionario sea dejado cesante y que, si es encontrado inocente, luego sea reincorporado.