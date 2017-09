Se sigue dilatando el pago a los jubilados docentes

anses.jpg

Mediados de abril era la fecha establecida, sin embargo, empieza setiembre y los docentes jubilados mendocinos que le ganaron el juicio por el 82% móvil a la ANSES, todavía no vieron ni un centavo. Nuevas requisitorias del organismo administrativo siguen dilatando el pago a los maestros, en un conflicto que sigue sin resolverse, a pesar de que ya se deberían haber recalculado los haberes previsionales y ejecutado las liquidaciones.A pesar de que cerca de 80 de los 300 expedientes tienen sentencia firme y no hay más recursos jurídicos posibles para cambiar esa decisión, la ANSES alegó que en algunos expedientes no tiene los papeles administrativos de la jubilación de algunos de los demandantes."Hasta donde yo sé, eso puede ser cierto, porque algunos expedientes los tiene la Provincia en la Oficina Técnica Previsional (OTP)", explicó Héctor Santander, quien hasta el cambio de conducción del SUTE, en agosto, era el abogado del sindicato pero quien a pesar de ya no serlo sigue trabajando en el gremio y con el caso de los jubilados docentes.Desde el SUTE y la Asociación de Educadores Provinciales Jubilados (AEPJ) analizan emplazar al coordinador ejecutivo de la OTP, Daniel Muzaber, por considerar que "no se dio ni por notificado del hecho de que tiene que hacer las liquidaciones de esos jubilados".Además, la ANSES les pidió al SUTE y a la AEPJ que consiga esos documentos que faltan pidiéndoselos a la OTP, pero desde el gremio consideran que no son ellos quienes deben hacerlo."No es una carga nuestra o que nos corresponda llevarle esos expedientes porque la ANSES vino a hacerse cargo del sistema previsional a través de una negociación con la Provincia en su momento, así que si ellos no tienen los expedientes deberían requerírselos a Mendoza. Nos transfieren un problema que es de ellos", aseguró Santander.Muzaber dijo no haber recibido ningún pedido de ANSES pero sí de la Justicia, y que todos los requerimientos ya fueron contestados. "No hace mucho, sólo algunas semanas, contestamos a la Justicia todo lo que nos está pidiendo. Lo ideal sería darle un cierre al tema, estamos casi por cerrarlo, por lo menos con los expedientes que ya tienen condena", expresó el coordinador ejecutivo de la OTP.Lo que debe quedar claro, para tranquilidad de los jubilados que están en esta situación, es que no serán ellos quienes deban realizar algún trámite nuevo ni deben llevar ningún papel a ninguna dependencia."Estos requerimientos de los organismos públicos están por fuera de toda norma y lógica, ya que son los condenados a cumplir la sentencia, y no es más que una maniobra dilatoria para seguir sin cumplir con lo que les exige la Justicia", continuó Santander.