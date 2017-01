Se incendiaron más de 1.500 hectáreas en el Manzano Histórico

Según informó esta tarde a Télam una fuente de Medio Ambiente "aún hay brasas prendidas, por lo cual el fuego no está apagado en su totalidad pero sí controlado, y afortunadamente no se ha afectado ninguna finca en particular y la situación está controlada".



"Creemos que si el tiempo sigue así, sin vientos, el sábado próximo podría estar totalmente regulada la situación y por ahí anunciar que está completamente apagado", indicó el vocero.



El titular del Plan Provincial de Manejo contra el Fuego, Guillermo Ferraris, precisó que son cerca de 1.500 las hectáreas que han sido afectadas por las llamas que se iniciaron en la localidad de La Remonta, en Tunuyán, cercana al Manzano Histórico, donde trabajaba intensamente personal de bomberos de la provincia.



"Las llamas están contenidas, pero no apagadas", dijo el funcionario y aclaró que "se trató de terreno inculto y no provocó daños en las fincas productivas de la zona", ni tampoco se registraron personas heridas.



Las brigadas trabajaron durante toda la noche para evitar que el siniestro arrasara la zona de viñedos que hay en el Valle de Uco.



Ferraris explicó que una de las principales causas de los incendios en varias zonas rurales de la provincia es la quema de malezas y pastizales a las que recurren los puesteros para hacer limpieza, pese a que es una práctica prohibida por la ley y pasible de multas de hasta 20.000 pesos.



`El fuego no es un juego´ es el título de la campaña de prevención de esta temporada para informar a la población sobre medidas y acciones que se deben tomar para prevenir incendios.



La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, recomendó a la sociedad informarse y ser muy precavida a la hora de prender una fogata para asado o encender un cigarrillo, y solicitó denunciar cualquier quema de limpieza en un campo, para ayudar a prevenir estos hechos que pueden terminar en tragedias.



Los brigadistas y guardaparques que forman parte del plan trabajan durante todo el año para combatir este tipo de siniestros y se capacitan constantemente, afirmaron las autoridades.

