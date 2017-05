Se esperan días de intenso frío y nieve en la montaña

Si usted todavía dudaba en ponerle esa última frazada la cama o si sacar el pullover bien abrigadito del placar, no lo piense más. Es el momento de tomar la decisión. Aunque todavía estamos en otoño, el invierno ya se siente y esta semana ingresará una ola de frío que traerá mínimas que apenas marcarán uno o dos puntos positivos o hasta bajo cero.



"Esta semana vuelve el frío, ¿en algún momento se fue?", comenta Juan Rivera, investigador del Programa Regional de Meteorología del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) del Conicet.



El investigador adelantó que habrá un nuevo ingreso de aire frío entre mañana y pasado.



"Por el momento traerá temperaturas mínimas aun más bajas con respecto a las que se registraron la semana pasada. Para el Gran Mendoza se esperan valores cercanos a los 2°, -3° y no se descartan heladas en zonas suburbanas y en los oasis productivos", pronosticó.



Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves será el día más "cálido", cuando la máxima alcance apenas los 13°, ideal para disfrutar del locro patrio calentito del 25 de Mayo.



De acuerdo al pronóstico de Contingencias Climáticas, el día más frío será mañana cuando la mínima sea de sólo 1°.



Tránsito complicado en el cruce

Rivera comentó que nuevamente se esperan nevadas en Los Andes centrales entre mañana y el jueves, que podrían superar los 30 centímetros, lo cual podría complicar el tránsito desde y hacia Chile.



Agregó que no se descartan lluvias y lloviznas en el Valle de Uco, Uspallata y precordillera durante el miércoles, como también en el Este provincial entre el miércoles y el jueves.



Además, el SMN emitió una alerta de vientos fuertes para toda la zona cordillerana en la que advirtió que a partir de hoy comenzarán a incrementarse los vientos intensos que tendrán velocidades estimadas de entre 80 y 120 kilómetros por hora. No descartaron la ocurrencia de viento Zonda.



De acuerdo a la información del SMN, para la zona de alta montaña las mínimas serán de alrededor de -1° y las temperaturas máximas de esta semana alcanzarán sólo los 6°.



El Túnel Internacional Cristo Redentor estuvo cerrado un día la semana pasada y fue reabierto ayer. Sin embargo, los especialistas estiman que si vuelve a nevar, podrían cerrar otra vez el cruce.



En Las Cuevas, a la orilla de la ruta ya hay nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, lo que podría incrementarse esta semana. Es obligatoria la portación de cadenas.