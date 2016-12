Se esclareció el 80% de los homicidios, según Gullé

El procurador general de la Corte, Alejandro Gullé y José Valerio, quien ingresó recientemente al máximo tribunal en calidad de magistrado, compartieron su particular visión de la Justicia local.



El primero se mostró muy conforme con los cambios introducidos en el Ministerio Público Fiscal, que ahora se maneja con mayor independencia y autonomía, ya que no debe hacerse cargo de la defensa. Una de las metas que se han logrado es la del esclarecimiento de los delitos, al separarse la investigación en unidades especiales.



En el área de homicidios, Gullé destacó que se ha encontrado respuesta para el 80% de los casos. "Resolvimos situaciones muy complicadas, como la de siete femicidios y la del instituto Próvolo. "Estamos haciendo lo que no se animaron a hacer en Italia (con los curas pedófilos)", manifestó el procurador.



Valerio aseguró que su objetivo es ordenar el trabajo y tratar de resolver la mayor cantidad de expedientes posibles, ya que a la sala que integra con Omar Palermo y Mario Adaro ingresa el 70% de los casos que van a la Corte (es la cámara penal y laboral, aunque también entiende en causas administrativas). Es decir que el trabajo suele acumularse. "Estoy yendo mañana y tarde a la Corte. Mi objetivo es modernizar la Corte, lograr resolver los casos con mayor agilidad", contó antes de la foto.