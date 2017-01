Se dará a conocer quién se hará cargo de Salud

"Se está incendiando Santa Rosa", fue el primer mensaje que recibió ayer el gobernador Alfredo Cornejo apenas puso un pie en la provincia, pasado el mediodía. Al regreso de sus vacaciones en Cuba, el primer mandatario no sólo deberá estar atento a las llamas en los campos del Este, fundamentalmente deberá apagar el foco ígneo que lo espera en Casa de Gobierno: resolver quién remplazará al denunciado ministro de Salud, Rubén Giacchi, y tratar de que ese cambio de figuras no lo haga pasar otro mal rato.



Anoche trascendió extraoficialmente que el anuncio del nombre del nuevo ministro se daría a conocer hoy.



Mientras Cornejo y su círculo íntimo analizaban ayer esta designación en un sincretismo absoluto (todos apagaron los celulares al unísono), se conocían los resultados de los peritajes físicos y psicológicos de Laura García, la ex novia del renunciante ministro. Los informes del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) complicaban aún más la situación judicial del ex funcionario (ver aparte) por lesiones a su ex pareja.



Especulaciones por doquier

Ante el silencio absoluto del entorno del gobernador, en el Ministerio de Salud sólo flotaban ayer especulaciones sobre quién podría ocupar el sillón de Giacchi.



Su equipo cercano aseguró que ha continuado con su trabajo habitual "como si el ministro estuviera de vacaciones" y negó que allí se conociese quién sería el nuevo ungido por Cornejo.



Si bien algunos apuntaban a que el ginecólogo Carlos Funes podría ser el sucesor, el integrante del directorio de OSEP atendió el celular desde La Serena, en Chile, y negó haber recibido ofrecimiento alguno. "Vuelvo el martes y sé que el nombramiento es inminente, así es que me enteraré desde acá quién será", aseguró el médico del Este.



De su riñón

Quienes conocen la templanza del gobernador aseguran que quien vaya a remplazar a Giacchi saldrá del círculo de confianza de Cornejo. "No se va a exponer a otro fiasco y por tanto, elegirá a alguien que le inspire toda la confianza", remarcaron.



Si el jefe del Ejecutivo se inclinase por elegir a alguien que integró el equipo del ex ministro, entre esas personas aparecen los nombres de dos mujeres: la contadora Liliana Muñoz de Lázaro, subsecretaria de Administración y Control, y la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández.



De inclinarse por alguna de ellas, el gobernador sumaría la segunda mujer a su gabinete (hoy sólo está Gabriela Testa a cargo del Ente Autárquico de Turismo) y equilibraría en algo, su masculino equipo.