No nacimos con alas, pero el deseo de volar es tan poderoso que para lograrlo creamos los aviones. Hace casi treinta años, para convertirse en piloto comercial civil en la Argentina convenía hacerlo en las Fuerzas Armadas, por la cantidad de aeronaves y posibilidades con las que contaba la carrera militar. Actualmente la situación ha cambiado.



Si bien existe aún aquella opción, cada vez más personas eligen otros ámbitos de aprendizaje, como las escuelas de vuelo y los aeroclubes. Mendoza, en contraste con otras provincias, cuenta con muchas ventajas para formarse como aviador y es una de las regiones del país más visitadas para practicar vuelo y trabajar en ese rubro, altamente especializado.



Próximamente el Instituto Tecnológico Universitario (ITU), que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, lanzará la oferta educativa de piloto comercial con habilitación de vuelo por instrumento y de piloto privado de avión. Además preparará a personal para tripulación de cabina, atento al crecimiento de vuelos y flota que se produjo en el Aeropuerto desde su reinauguración.



En detalle

Esta formación es de carácter netamente teórico y por lo tanto los estudiantes que pasen por el ITU realizarán sus prácticas en los aeroclubes disponibles. Se evaluará un precio diferencial a través de distintos convenios para hacer más accesible el pago de las horas de vuelo que se necesitan para obtener las licencias y certificados.



Hace dos años que se realizan tratativas con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y aún faltan algunas habilitaciones para realizar el lanzamiento formal de estas carreras. Luis Antequera, referente de la Escuela de Aviación de la UNCuyo, explicó que la enseñanza que impartirán incluirá una capacitación profesional completa.



Abarcará el manejo del inglés y conocimientos de física, matemática y química, informática, logística y transporte, administración de empresas y costo del transporte aéreo, además de otros ítems. Las clases serán impartidas con reconocidos profesionales del medio. Para ser piloto privado se cursarán 6 meses y para comercial 12 meses.



"Mendoza cuenta con una de las veintiuna escuelas secundarias del país que forman a técnicos de navegación, en la IV Brigada Aérea. La iniciativa de abrir un centro de aviación en el ITU está en tratativas finales y la idea es impartir clases en Mendoza y también en Rivadavia", dijo Antequera, y destacó que estos lugares mejorarán las competencias de los estudiantes.



¿Cómo es el rubro?

Argentina es uno de los países más baratos de Sudamérica para aprender a conducir máquinas aéreas. Para ser piloto no hay secretos. Se deben invertir tiempo y dinero en practicar. La hora-vuelo en el mundo se cotiza en dólares. En Mendoza cuesta aproximadamente, con instrucción incluida, unos $2.300, pero el valor varía.



Por este motivo, la velocidad con la que se puede avanzar en la carrera depende del dinero del que se disponga. En otro países, ese monto es más elevado y explica por qué muchos peruanos, chilenos y bolivianos viajan para capacitare en Argentina. Eligen por lo general estudiar en Morón, Buenos Aires, donde funciona una de las escuelas de la ANAC.



Nuestra provincia cuenta con el Aeroclub Mendoza, el San Martín, el Rivadavia y la escuela de vuelo Aerotec. Esos lugares no son los únicos ya que hay más opciones en el Sur e iniciativas privadas. En los aeroclubes se aprende del oficio de los que más saben por sus años acumulados de experiencia, en un entorno de amistad y camaradería.



Se tiene contacto con distintos aviones y todos sus aspectos, desde la historia de cada uno de ellos, hasta la posibilidad de meter mano en sus motores para ayudar en el mantenimiento o reparación. "En las escuelas la enseñanza es más formal y se pierde cierta mística", describen quienes defienden los clubes que mantuvieron despierta la chispa de esta actividad desde sus inicios.



Para obtener la licencia de piloto privado, que es el primer peldaño de la carrera de aviación, se deben acreditar 40 horas de vuelo. Le sigue la habilitación de piloto comercial cuando se alcanzan las 200 horas, para instructor se exigen 500 horas, para piloto comercial de primera 900 horas y finalmente para piloto de línea aérea 1.500 horas.



Por lo general, los interesados adquieren la licencia de piloto privado pagando las primeras horas y luego buscan un trabajo que les permita sumar horas de vuelo sin costo. La lucha antigranizo, la campaña de la mosca del Mediterráneo, las propagandas aéreas o pilotear aviones particulares son algunas de las salidas laborales.



Para el curso de piloto privado se estudian manuales de aviación y de meteorología y se rinde frente a un inspector un teórico y práctico. Se trata de una prueba de cien preguntas con opciones. Se necesita además tener aprobado un examen médico psicofísico que otorga el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial y un certificado de operador radiotelefonista restringido.