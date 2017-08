Robaron y devolvieron la corona de la reina de Queen

No fue tan fantástico, ni tan espectacular, ni trascendió tanto como el de la corona de la Reina Nacional de la Vendimia. Pero en Mendoza el fin de semana se robaron otra corona, con un alto valor simbólico, que fue recuperada también sin tanta pomposidad y no necesitó ni de la intervención de denuncias policiales ni de abogados que se pusieran al frente para tapar a los malhechores.





El sábado en la noche, en la disco Queen, se robaron la corona del boliche con la que había sido proclamada la reina de la Nieve de esa disco.





La usurpadora no usó una estrategia de película ni planeó la jugada con antelación. Vio la oportunidad y la tomó. El sábado en la madrugada, mientras en los camarines se cambiaba Jasmín Mealla, flamante reina de la Nieve Queen, una de las chicas que hasta hacía minutos habían compartido el escenario y la competencia con ella tomó el bolso de ropa de la soberana junto con la corona.





El robo no fue denunciado en la policía, pero sí en las redes sociales de la dueña del boliche, Ana Laura Nicoletti, más conocida como la Turca Glamour. Y fue ella misma la que se encargó de recuperar la corona y resolver el misterio.





"Revisamos las cámaras del boliche y ahí vimos quién se la había llevado. A mí me interesaba que apareciera la corona, por eso traté de comunicarme con esa persona y le dije que por error se la había llevado", contó la Turca a Diario UNO.





Así, la propietaria del boliche comenzó la búsqueda de la joya, hecha de bronce y piedras semipreciosas por un joyero orfebre hace 20 años. "Es casi una réplica de la corona de la reina Isabel II, está inspirada en esa. Ha pasado de reina en reina de la disco. Tiene un valor muy simbólico", agregó.





La travesía en busca de la pieza real la llevó hacia el Este, más precisamente hasta San Martín , a la estación La Jirafa de ese departamento, en donde se produjo el lunes en la noche el encuentro para recuperarla.





"Lejos de hacer una denuncia, me interesaba que apareciera la corona, y por eso lo traté como que fue un descuido. Nos juntamos en la estación de servicio, me la entregó y hasta me dijo que tenía ganas de que tomáramos una cerveza y le dije que estaba apurada", contó sorprendida por la invitación de la protagonista del robo. La chica devolvió, incluso, la ropa que se había llevado de la ganadora del concurso.





La Turca calculó que la joya podría tener un valor "como pieza artística" de entre $15.000 y $20.000. Normalmente la corona queda guardada bajo llave en un lugar seguro.





Pese al desenlace feliz que tuvo el robo, la pieza no fue devuelta en perfectas condiciones sino que estaba bastante derruida. "No sé qué le habrán hecho, voy a consultar a ver si la pueden reparar", dijo Nicoletti.





El robo de la oficial

En 2013, la corona auténtica de la Reina Nacional de la Vendimia, que se usa sólo en momentos como la coronación, fue robada de la joyería Vendemmia, donde se la guarda. La devolvió un abogado.