Restringen los horarios para los camiones de caudales en Godoy Cruz

Un camión de caudales estaciona en la puerta de un banco, cuatro guardias de seguridad bajan armados y en pocos minutos retiran dinero de la entidad. A metros, niños de un jardincito salen a la vereda acompañados por sus padres, que notan la presencia del blindado y apuran el paso hacia el auto. Esta imagen, que se ve diariamente en cualquier ciudad, no se repetirá más en Godoy Cruz, donde restringieron el horario en el que pueden operar.



A partir de una ordenanza, la Comuna estableció la prohibición de carga y descarga de caudales en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos a escuelas de Nivel Inicial, Primario, Secundario y especiales, tanto públicas como privadas.



El área definida es de 200 metros a la redonda de distancia entre el edificio educativo y la entidad bancaria o comercial que realicen transacciones con dinero. Es decir, que la medida aplica tanto para bancos como para Rapipago, Pago Fácil, cajeros automáticos y locales que además de su actividad particular presten el servicio de cobro de las entidades financieras mencionadas.



El proyecto, presentado por Miriam Espinoza, edila del Frente Cambia Mendoza, fue apoyado por los todos los partidos y votado en unanimidad y reglamentado de inmediato por el Ejecutivo municipal.

"La imagen que nos quedó grabada luego de recorrer en las plazas y en las escuelas donde hay bancos o lugares de pago es la de los niños con cara de terror al ver al guardia de seguridad tapado con casco y armas en la mano", expresó la concejala.



La normativa dispone de 60 días para que las empresas se adecuen a los nuevos horarios y, luego, cada vez que haya alguna transgresión o incumplimiento se aplicará la pena dispuesta por la Ley de Tránsito.



Durante ese mismo tiempo, el municipio realizará un trabajo de concientización y colocación de la cartelería que indique en qué lugares se aplicará la normativa, detallando los horarios donde no podrán operar.



El mal antecedente

En marzo de 2012, en horas de la tarde, una banda de delincuentes armados atacaron un camión blindado en el Carrefour de calle Rivadavia y San Martín de Godoy Cruz. Allí se produjo un intenso tiroteo entre los ladrones y los guardias que dejó como saldo a cuatro hombres de seguridad heridos, además del pánico generalizado de todos los que pasaban por ahí. En el afán de fugarse, los ladrones asesinaron a Matías Quiroga (21), un joven que por cuestiones del azar justo pasaba por el lugar a bordo de un Citroën C3.



"Fui directora de Producción y Empleo y en ese momento teníamos la oficina en el Carrefour. Justo cuando pasó lo del asalto al blindado había gente nuestra saliendo de trabajar. Fue terrible", expresó Espinoza.