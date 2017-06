Pintar con aerosol lugares públicos o privados se puede considerar vandalismo aunque no se produzcan daños mayores.





Cada vez son más las paredes, portones y demás objetos ensuciados por grafiteros que continúan dando que hablar, al menos en la capital de Mendoza





El lugar que sufrió ahora este ataque fue la plaza España , de Capital, que el martes amaneció con el friso, que está frente a la fuente, ensuciado con grafitis.





La encargada de arreglar este espacio público es la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Y volver a poner en condiciones lo dañado tiene un costo de $80.000.





Esta cifra fue confirmada por Mario Isgró, secretario de Infraestructura y Ambiente de la Muni de Mendoza, y contempla la limpieza del friso más el arreglo de parte de la escultura que se ubica arriba de este, algunos carteles pintados con aerosol, el cambio de luminarias y bancos.





plaza-2.jpg



¿No tienen otra cosa que hacer?

Los placeros de la plaza España informaron que nuevos actos de vandalismo habían manchado el Monumento a la Hermandad Hispanoargentina, símbolo que embellece esa plaza.





Dibujos, rayones y grafitis en diferentes tintas enchastraron tanto el frente de esta pieza patrimonial como sectores de atrás y del costado.





Rápidamente, un equipo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza salió a limpiar toda la suciedad que provocaron los vándalos.





La directora del equipo de restauro del Museo de Arte Moderno, Cristina Sonego, estuvo en el lugar para analizar qué tareas y materiales serían necesarios para recuperar la obra realizada por el escultor Luis Bartolomé Somoza. Una vez realizado el análisis, Sonego se puso manos a la obra junto con los placeros y en el transcurso del día pudieron restaurar el monumento.





"En el muro inferior, para no rayar estas cerámicas hay que usar bases neutras y al agua. No se pueden usar solventes. Removimos las manchas con un proceso de abrasión mínima y un proceso mecánico con virulana para no rayar el esmaltado, y agua destilada. Para las manchas rojas se usará el rulo estropajo de cocina porque no raya y permite sacar la capa de pintura. Una vez finalizada esta etapa se hará un lavado general de todo con un jabón neutro", anticipó la profesional mientras se acomodaba los guantes y continuaba trabajando.