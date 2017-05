Reparación Histórica: avanza más en Mendoza que en el resto del país

A ocho meses de la entrada en vigencia de la ley conocida como Reparación Histórica a los jubilados, la ANSES en Mendoza ya actualizó los haberes de alrededor de 55.000 personas, la mitad de las 110.000 a las que pretende llegar.



Así lo explicó el titular de ANSES en Mendoza, Sebastián Cremaschi.



Este número es superior al que existe a nivel nacional, ya que en Argentina son 2.400.000 jubilados a los que se les prometió incluirlos y por ahora se alcanzó a casi 895.000, es decir, al 35%.



"Si en ocho meses de operatoria alcanzamos a la mitad, claro que cuando el programa termine en 2019 vamos a haber alcanzado a todos los 110.000 jubilados de Mendoza", dijo Cremaschi.



Según los datos oficiales, 42.731 jubilados ya recibieron la mejora en los haberes especialmente a través de una modalidad que es abreviada, que se acepta la reparación vía web sin hacer al principio el trámite con un abogado.



De acuerdo con los mismos datos oficiales, unos 13.000 jubilados cobraron el reajuste automático, que implica que le mejoraron los haberes sin trámite previo.



En total suman poco más de 55.000, la mitad de los jubilados que podrán ser alcanzados por esta ley, ya que en realidad son 350.000 en Mendoza.



Promesa pendiente

Otra de las objeciones hechas a nivel nacional es que se prometió que el aumento de los haberes sería de entre el 35% y 50% en promedio y que hasta ahora fue de 24,9%.



"El haber promedio pasó de $9.697 a $12.753, es decir, aumentó 31% en Mendoza. Y con este programa salieron de la jubilación mínima cerca de 21.000 personas, o sea que dejaron de percibir la mínima, que son $6.394", explicó Cremaschi, abogado y miembro fundador del PRO en nuestra provincia.



Cantidad de litigios

Otra de las críticas vertidas sobre el programa de Reparación Histórica es que no cumplió con una de los principales promesas, que fue la disminución del nivel de litigiosidad.



En 2016 la cantidad de juicios abiertos en relación a 2015 fue mayor, según fuentes nacionales. "Eso no me consta", remarcó sin vueltas Cremaschi.



Los especialistas explican que los reajustes ofrecidos en la reparación son bajos y que por eso muchos jubilados que no habían hecho juicio iniciaron un reclamo judicial.



Tipos de trámite

Hay tres maneras de acceder a la reparación.



La primera es el proceso normal. El jubilado ingresa a la página de ANSES e inicia el trámite.



La segunda es la forma abreviada. El titular acepta la reparación por la página sin contar con un abogado en ese momento.



La tercera es la automática. La ANSES actualiza el haber de modo directo y el jubilado tiene un año para aceptar o rechazar la disposición del organismo. Si la rechaza, se le descontará de forma gradual todo lo que se le depositó.



Eso sí, en los tres casos para finalizar el trámite y conseguir la homologación se necesitará firmar un convenio con un abogado porque los expedientes pasan por la Justicia federal.



Aceptar la Reparación Histórica implica resignar la posibilidad de iniciar futuros litigios contra el Estado nacional.