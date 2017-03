El fiscal adjunto a la procuración, Fernando Guzzo, renunció a ese cargo para continuar con su actividad como fiscal de cámara. El procurador, Alejandro Gullé, dijo que con mucho dolor entendió la situación y aceptó su dimisión.



"Me presentó la renuncia la semana pasada por razones totalmente entendibles", sostuvo el procurador Gullé a Canal 7.



Explicó: "Los fiscales de cámara les gusta mucho el debate oral, se prepararon y concursaron para eso. Pasar de estar en esta situación de debate a estar en una actividad meramente administrativa yo entiendo que pueda afectarlo o no hacerlo sentir satisfecho con lo que está haciendo".



"Lo lamenté muchísimo porque además de ser un muy buen amigo, es brillante y una persona muy capaz que trabajó muy bien el tiempo que estuvo conmigo. También lo entiendo que necesita trabajar en algo que le dé una satisfacción personal y eso se lo da el debate oral", agregó Gullé: "Con todo el dolor del alma le acepté la renuncia, no obstante seguirá colaborando".



En cuanto a su reemplazo, Gullé detalló que se irán subrogando una semana cada fiscal de Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción.



"Es la primera vez que tenemos fiscal adjunto, es una tarea nueva y ahora hay que hablar con algunos fiscales para ver si están dispuestos con este cambio de tarea y de pasar de la acción a la diagramación y estrategia detrás de un escritorio", expresó el procurador.



Explicó que el fiscal adjunto "es el brazo extendido del Procurador con facultades de instrucción sobre todos los fiscales. Guzzo todos los lunes se reunía con todos los fiscales que entran de turno, les daba instrucciones de cómo se va a trabajar en la semana, les recuera las directivas que di yo y los fiscales le consultan los casos particulares, porque el procurador está excluido por ley de intervenir en una causa en particular, pero el fiscal adjunto puede dar directivas particulares en algunas causas y puede colaborar con el fiscal de instrucción".