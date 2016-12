Reforzarán los controles viales y restringirán el consumo de alcohol en los espejos de agua

Para los festejos de Navidad y Año Nuevo, el gobierno provincial ha puesto en marcha un operativo de prevención donde se intensificarán los controles viales y de alcoholemia.



Para esto, el ministerio de Seguridad ha dispuesto afectar a más de 2000 efectivos policiales que se distribuirán en zonas comerciales, parques y zoológicos, controles viales, puestos fijos y móviles y espejos de aguas.



Los operativos comenzaron el pasado viernes 16 y se extenderán hasta el próximo 6 de enero de 2017.



En cuanto a las medidas adoptadas para los días 24 y 25 de diciembre desde la cartera de Seguridad se reforzará la prevención en zonas comerciales espacios de recreación como parques, plazas, zoológico y los tradicionales espejos de agua, ríos y cauces de riesgo, donde se tendrá mayor hincapié en la prevención de aquellos lugares que se encuentran prohibidos para esta actividad.



En materia de seguridad vial se intensificarán los controles en rutas de ingreso y egreso a la provincia y principales accesos a las ciudades cabeceras con rigurosos exámenes de alcoholemia.



En total, habrá 26 puestos fijos y 8 puestos móviles donde estarán abocados más de 150 efectivos con 18 móviles, 30 motos y 36 alcoholímetros de Policía Vial por turno con el apoyo de las direcciones de Seguridad Vial de los municipios.



Por otro lado, se harán operativos viales en zonas aledañas a boliches, el parque General San Martín, El Challao, Maipú y otros sitios.



Asimismo, las medidas de seguridad se extenderán en terminales de ómnibus, hoteles y lugares de alojamiento ya que se espera una mayor influencia de visitantes en esta época.



Espejos de agua y cómo evitar accidentes



Consejos y recomendaciones para el uso de espacios públicos y espejos de agua: los diques de nuestra provincia son profundas reservas de agua, por lo que bañarse o nadar en ellos pone constituye un riesgo.



– Está prohibido bañarse en espejos de agua y cauces debido al riesgo que suponen los terrenos acuáticos cenagosos y suelos rocosos. Lo mismo ocurre al alcanzar grandes profundidades al nadar o bañarse en ellos. Se pide a la población tener siempre presente que en los lugares donde rige la prohibición de bañarse las posibilidades de rescate son limitadas.



– El Nihuil, Los Reyunos y Carrizal son los únicos espejos de agua que tienen áreas boyadas para nadar. Son, por lo tanto, los únicos lugares en los cuales está permitido bañarse en toda la provincia.



–En Pesca y Náutica se debe cumplir con la reglamentación vigente obligatoria. Para practicar estas actividades, se debe presentar documentación habilitante expedida por la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Los lugares para la obtención de los permisos y su reglamentación están disponibles en www.ambiente.mendoza.gov.ar



Está prohibido



Ingerir alcohol en los espejos de agua y zonas aledañas. Están previstas sanciones económicas para quienes infrinjan la disposición.



Navegar de 21 a 7, en todos los espejos de agua de la provincia y es obligatorio el uso el chaleco salvavidas.



Pescar en lugares en los que se ponga en riesgo la seguridad de las personas. No se deben elegir lugares escarpados o donde el suelo no esté consolidado.



– Por las altas temperaturas y los riesgos propios de la fecha, se recomienda no hacer hacer fuego para evitar incendios forestales. Es importante destacar que durante la última semana se registraron varios incendios, algunos de magnitud en distintos puntos de la provincia. Y en caso de hacer fuego en una churrasquera es imprescindible apagar completamente el fuego y las brasas.



Disfrutar del agua con menos riesgo



La campaña preventiva del Gobierno hace eje en advertir situaciones de riesgo y ser concientes, tanto adultos como menores de los riesgos como:



Bajo el agua hay elementos que te pueden dañar o atrapar: vidrios, algas, alambres, rocas, escombros, etc.



3- Sos un mal ejemplo para tus hermanos y amigos menores



4- El agua no está en condiciones higiénicas y puedes adquirir enfermedades e infecciones



5- En los cauces y canales nadie podrá asistirte en caso de que sufras un accidente.



6- Aunque el agua, en la superficie, parezca calma y lenta, existen pozos, remolinos y corrientes internas que impedirán que te mantengas en la superficie.



7- Las corrientes de agua te arrastran sin que puedas evitarlo.



8- Hay formas más sanas y seguras de refrescarse.



9- Está prohibido bañarse en cauces y canales. Resolución de irrigación 160/93



10- Muchas personas, sobre todo menores y jóvenes, han perdido su vida. Evitá producirle este dolor a tus familiares y amigos.



La Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente realizará operativos de control en todos los espejos de agua de la provincia con personal de Náutica, Guardaparques y Guardavidas.