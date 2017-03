Recreación al aire libre, la opción a Educación Física

Las horas de Educación Física suelen ser para la mayoría de los alumnos del Nivel Secundario las más entretenidas o llevaderas en comparación con lo que pueden representar las de Química o Literatura, entre otras más teóricas. Para la mayoría, pero no para todos. A este segmento de jóvenes que termina padeciendo la típica clase de deportes, por distintos motivos, la DGE buscará captar dándole una opción a la típica dinámica de jugar vóley, fútbol o handball, o de realizar ejercicios aeróbicos: ahora podrán hacer actividades recreativas al aire libre y vinculadas con la naturaleza.



Ser parte de excursiones a la montaña, bicicleteadas, caminatas o campamentos, entre otras propuestas, serán algunas de las opciones que se brindarán en todas las escuelas secundarias públicas y privadas de Mendoza, a través del programa de actividades al aire libre, recreación y vida en la naturaleza, que se implementará después de abril. Es que para el mes próximo, se han programado las capacitaciones que recibirán unos 1.605 docentes que tienen a cargo estas horas.



"Queremos que se cambie la situación de ese chico que sufre el deporte en equipo o que no tiene las condiciones psicomotrices para las clásicas actividades de Educación Física. Que lo haga ahora a través de otras actividades físicas", adelantó Fernando Giorgio, coordinador de Educación Física de la Dirección General de Escuelas (DGE), aclarando que actuarán en consonancia con la Ley de Educación Nacional Nº26.206, para promover la formación corporal y motriz, pero consolidando el desarrollo armónico de los alumnos.



Esta medida se sumará a las tomadas durante 2016, para valorar la educación física dentro de las escuelas, como fue la creación de 3 horas cátedras de coordinación para el área, en todas las secundarias orientadas, además de la implementación de los Juegos Deportivos Escolares.

"Nos encasillamos o nos cerramos en algunas actividades cuando podemos dar otras. Queremos que cuando sea grande, el alumno no le tenga bronca al deporte o a hacer ejercicios y aunque sea, le guste salir a caminar", dijo el funcionario, destacando que lo principal será que el joven "no se frustre", lo que no implica que no sea evaluado. Lo que se considerará en este aspecto es el desarrollo de capacidades, en detrimento de su rendimiento.



Más allá de que aún no esté bien delimitado cómo se aplicará el programa, sí explicaron que esto dependerá mucho de los proyectos, diagnósticos e ideas de cada profesor de Educación Física que irá coordinando y evaluando sus actividades, de acuerdo a cada grupo, pero que también se considerará la iniciativa de los alumnos a los cuales se busca "empoderar", como dijeron.



"En este sentido resulta importante avanzar en la construcción de enfoques y prácticas que permitan trabajar con los alumnos desde la responsabilidad social de los profesores y la confianza en ellos, de manera que estos espacios que en sí mismos son convocantes y valiosos, lo sean cada vez más, por el enriquecimiento de la formación del estudiante, su capacidad para discernir y, además, porque se instalan climas favorables a las transformaciones que la sociedad y los estudiantes demandan en un marco de respeto y autodisciplina", ampliaron.



Para que esto empiece a ser aplicado, desde el 4 hasta el 20 de abril, han programado capacitaciones para todos los profesores de las instituciones privadas y públicas de la Provincia, que serán dictadas por la Coordinación de Educación Física de la DGE, junto con el Instituto de Educación Física 9-016 Jorge E. Coll y el equipo de Colonias Educativas Nº5-009 Luis Enrique Lucca.



Una hora diaria y comida sana son lo ideal

Sumar al menos 60 minutos de actividad física diaria en edad escolar es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo recomendable para mejorar el rendimiento académico, las relaciones sociales y la imaginación. Además, esto ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y la hipertensión; baja los niveles de colesterol y ayuda a que sean menos las probabilidades de sobrepeso y de diabetes.



Esta pauta es la que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la Provincia busca difundir entre los adultos mendocinos, ante todo, para que motiven a niños y jóvenes, argumentando que los estilos de vida sedentarios constituyen una de las diez primeras causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Atendiendo, además, a que el sedentarismo es un problema creciente en la infancia a nivel global y que, en Argentina, solo el 16,7% de los chicos en edad escolar cumple con la recomendación de mantenerse activos 60 minutos al día.



"Se debe tener en cuenta que, a cualquier edad, llevar un estilo de vida activo permite mejorar significativamente la salud, mucho más si se acompaña con una alimentación saludable. Se debe realizar una consulta médica antes de empezar cualquier rutina de ejercicio, lo cual permite adecuar el plan de actividad física a las necesidades de cada persona", especificaron desde la cartera de Salud.