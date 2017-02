Recordaron a Majo Coni y Marina Menegazzo con una misa colmada de jóvenes

Con la presencia de los familiares de Majo Coni y Marina Menegazzo, y aproximadamente unos 180 amigos, se recordó ayer a la tarde el primer aniversario del asesinato de las chicas en Ecuador.



Lo que llamó la atención fue la presencia de gran cantidad de jóvenes en el oficio religioso, donde la tristeza y la conmoción se palpaban permanentemente.



En el altar estaba una imagen de Cristo flanqueada por dos fotografías de las víctimas.



Una hermana de Marina Menegazzo cantó una canción en la misa, en la que en cada rostro corrían las lágrimas y la amargura era una constante.



Ayer, hizo exactamente un año, María José Coni (22) y Marina Menegazzo (21) que se comunicaron por última vez desde la comuna ecuatoriana de Montañita con sus familiares.



El 22 de febrero quedará grabado a fuego en ellos.



Desde ese fatídico día hasta ahora hay dos condenados y un nuevo detenido cerca de ir a juicio, pero las preguntas todavía sobran.



Una parte del doble crimen quedó ventilado el 17 de agosto pasado, cuando la Justicia de Ecuador condenó a Segundo Ponce Mina (33) y Aurelio Rojo Rodríguez (39) a 40 años de prisión, la máxima pena de la que se tiene antecedentes en ese país.



Hace pocos días se cerró la investigación inicial contra José Luis Pérez Castro, el tercer detenido que tiene el caso. Se espera que en pocos meses se realice el juicio en su contra.



Pese a los procesos penales que lleva adelante Ecuador y si bien hay varias certezas, las dudas también reinan en la pesquisa. ¿Les robaron a Majo y Marina antes de ser raptadas? ¿Cuál fue el momento exacto de la muerte de cada una? ¿En qué momento les suministraron benzodiacepina? ¿Por qué hubo tantas irregularidades cuando comenzó la investigación? ¿Por qué nadie en Montañita quiere hablar del caso? ¿Existen amigos del poder que están involucrados?



Las voces

"La sensación que tengo a un año es de bronca. Mucha bronca. A esta hora del año pasado estaba recibiendo un mensaje de Majo que me decía que ya estaba lista para salir de vuelta", dijo su madre, Gladys Steffani, cara visible de la lucha por el avance investigativo.



Pese a las dos condenas y al tercer detenido, la mujer aseguró que todavía no cree en la Justicia ecuatoriana: "Esto está cada vez más oscuro. Hay muchas preguntas sin respuestas. Tengo la esperanza de que este nuevo acusado hable en el juicio y diga realmente cuántos más fueron".

"No tengo paz con esto. Cada día que va pasando es más dolor", concluyó Steffani.



Paula Menegazzo, una de las hermanas de Marina, declaró en la misma sintonía. "Estamos 50 por ciento satisfechos. Si lo comparamos con la Justicia argentina, podemos decir que actuaron bastante rápido, pero sabemos que hace 9 meses hay cinco cadenas de ADN listas y resta atrapar al menos a tres personas".



En este último punto hizo referencia a que se encontraron los ADN de Ponce Mina y Pérez en la casa donde ocurrió el doble homicidio –no había rastros genéticos del Rojo–, pero todavía quedan tres sin descubrir. "Están haciendo lío afuera. En este mismo instante pueden estar haciendo lo mismo que hicieron con Marina y Majo. Es realmente un desastre", consideró Paula.



"Estamos cansados, pero vamos a seguir luchando. En este segundo juicio podrían haber metido a los otros, que sabemos sus nombres y apellidos, pero no se cotejaron con el ADN encontrado", aseveró.



El segundo juicio

En 60 días un tribunal de Santa Elena deberá poner fecha para el segundo debate por los asesinatos de Marina y Majo. Las familias, a través de sus abogados Osiris Sánchez y Hernán Ulloa, se presentaron como querellantes nuevamente. La fiscal María Coloma –también lideró la primera pesquisa– cerró la investigación contra Pérez la semana pasada. Ahora resta que un juez determine fecha para la audiencia de preparación al juicio.