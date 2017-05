Recordarán un asesinato rebautizando una rotonda en Godoy Cruz

Se cumple este lunes un año de la muerte de Emir Cuattoni , el adolescente de 15 años que recibió un balazo por la espalda en las inmediaciones del parque Benegas, de Godoy Cruz , el 17 de abril del año pasado, y quedó cuadripléjico y en un delicado estado de salud, y falleció algunas semanas después.





Familiares, conocidos y amigos realizan este lunes una movilización a partir de las 20. Partirán de la intersección de Figueroa Alcorta y Sarmiento, de Godoy Cruz, donde Gustavo Seré, señalado por la familia como el principal sospechoso de asesinar a su hijo, tiene un centro de capacitación para la construcción.





La marcha continuará hasta desembocar en la rotonda de calle Perito Moreno y Avenida del Trabajador, lugar donde Emir recibió el impacto de un proyectil que le dispararon desde el interior de una camioneta. Según la reconstrucción de la escena, el joven acompañaba a una amiga a la parada del micro y estaba con otros dos amigos de la infancia.





Para rendirle homenaje y seguir reclamando por el esclarecimiento de este delito, colocarán un cartel triangular metálico con el rostro del adolescente y rebautizarán socialmente la rotonda con el nombre "La vuelta de Emir". La familia contó que la iniciativa tiene por fin grabar en la memoria de todos los automovilistas que circulen por el lugar el recuerdo de su hijo.





Reclaman justicia

Emir era hincha del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Tiene dos hermanos mayores, Ciro y Farid. Su madre, Farida Anís, es hermana del director del teatro Independencia, Darío Anís. Marcelo Cuattoni, su padre, trabajó hasta febrero en un puesto administrativo, pero renunció para continuar con la investigación y aportar pruebas que encarcelen al culpable.





"Hasta que no tengamos justicia por la muerte de mi hijo, tanto yo como toda mi familia no vamos a poder continuar con la vida e intentar ser felices. Con esta muerte destruyeron el hogar y la felicidad de un matrimonio. Además, tengo que convivir sabiendo que a pocas cuadras de donde vivo, el principal sospechoso sigue sin ser juzgado", dijo Marcelo Cuattoni.





Farida Anís escribió en Facebook palabras de dolor y bronca: "Un año sin nuestro ángel y no sólo no hay justicia para él, ni para nosotros, sino que el presunto asesino le ha puesto una restricción perimetral a la familia. Él está libre aún y mañana puede matar a tu hijo", escribió en la red social a la par que invitó a la sociedad a participar.





Quieren avances

El progenitor de la víctima indicó que la semana pasada mantuvo una reunión privada con el gobernador Alfredo Cornejo. "Me atendió muy bien y aseguró que iba a tomar cartas en el asunto para que la causa avance y no vuelva a quedar detenida por ninguna excusa. También me prometió apoyo", dijo.





Según Cuattoni, Gustavo Seré "es culpable. Lo están protegiendo a este señor, ya que es el principal sospechoso en las investigaciones que llevó a cabo el procurador de la Corte, Alejandro Gullé. En este caso se han borrado pruebas fundamentales durante los 70 días que duró el secreto de sumario", señaló el padre el chico asesinado.





El denunciado no está imputado, pero le tomaron declaración informativa. Las autoridades descubrieron que había transferido a la novia de su hermano una camioneta similar a la que utilizó el asesino, según declararon distintas personas que presenciaron el hecho.





También se realizaron cuatro ruedas de reconocimiento, donde tres testigos no lo señalaron, pero uno de ellos sí lo hizo. Además, los familiares de Cuattoni sospechan que el hermano de Seré tiene un arma similar a la utilizada para matar a Emir. Marcelo Cuattoni dice que el motivo del ataque fue la venganza de la rotura de un vidrio que produjo uno de los amigos de su hijo a este hombre, señalado como responsable. "Mi hijo quedó en medio de una pelea en la que no tenía nada que ver", contó.





Pese a los esfuerzos de esta familia por resolver el crimen, el expediente del caso está frenado desde febrero, ya que no cuenta con un juez de Garantías competente.