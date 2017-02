Reconstrucción peronista: hasta Celso Jaque es postulante a un cargo

Lo admitan o no los dirigentes, lo cierto es que los políticos ya están pensando en el año electoral y en quiénes encabezarán las listas para las elecciones legislativas 2017.





La idea es no reconocerlo porque hacia afuera no queda bien que mientras los políticos se debaten un lugar en las nóminas de Mendoza y las candidaturas nacionales, los ciudadanos tienen otros problemas ligados a la realidad social.





Sin embargo, en Mendoza, claramente el año electoral se largó con las elecciones de Santa Rosa. Y en este contexto, el domingo se lo vio a Alfredo Cornejo triunfante junto a la intendenta electa, Norma Trigo.





Este miércoles, a las 18.30, será la primera reunión del año del Consejo Provincial Justicialista, donde todos los sectores del partido tienen un representante. Su presidente, Omar Félix, aseguró que no habrá lugar para charlas preelectorales. Sin embargo, muchos peronistas ya tienen acaloradas discusiones para definir quiénes integrarán las listas y hacen una doble lectura del "efecto Santa Rosa".





La versión oficial

El presidente del partido aseguró a Diario UNO: "La primera reunión del Consejo no tendrá nada que ver con lo político partidario. No vamos a hablar de las elecciones. Para eso falta tiempo", señaló Félix. Y agregó: "Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo sobre temas puntuales que hacen a la realidad de los mendocinos, fijar posturas legislativas. Nadie está pensando en armar las listas", señaló.





Consultado acerca de la situación de Santa Rosa, donde la candidata del PJ, Flor Destéfanis sacó casi 40 puntos frente a su contrincante, Norma Trigo, que obtuvo más de 60, Félix realizó una lectura particular. "Lo de Santa Rosa fue todo un éxito. La UCR vaticinó que sólo obtendríamos 20 puntos y el resultado final fue el doble", destacó.





Frente a esa situación, dijo: "La gente quiere caras nuevas, quiere una renovación en el peronismo, vamos a apostar a eso". De todas maneras, sostuvo: "No van a inventar candidatos. Hay que apostar por dirigentes formados, no improvisados. Ya posicionamos a candidatos improvisados en los gobiernos de Jaque y Pérez, y no nos fue bien. Si no hay gente nueva con formación política, no vamos a sacarlos de la nada".





Otro punto de vista

Desde adentro, desde las bases, desde la militancia, el peronismo tiene una visión diferente.





Por un lado, cree que no hay tiempo que perder: quiere hablar ahora de la renovación y apostar a ganar lugares en la Legislatura, para poder hacerle sombra a Cornejo.





Lejos de pensar que lo de Santa Rosa fue un "triunfo", lo interpreta como el pasaje de salida de Carlos Ciurca en la mesa de decisiones del peronismo.





Esto porque la por entonces Corriente Peronista –el sector que lideraba el ex vicegobernador– ha perdido todos los municipios que comandaba. Van a empujar un cambio de rumbo. En esto trabajan gente de los movimientos nacionales y populares, que aseguran que no tienen ningún inconveniente de ir a las PASO con su propia lista, porque aseguran que quieren ser la verdadera oposición al macrismo.





Además, la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner mide muy bien en las encuestas y quieren federalizar esta instancia. Es decir que "La Cámpora debe estar dentro de un posible acuerdo".





Quizás sea esta la oportunidad del movimiento cristinista para tomar un lugar de poder en la interna del peronismo local, cosa que no ha logrado todavía.





Los nombres en danza

"En el PJ todos tienen el bastón del mariscal", bromeó Félix con respecto de las candidaturas. Lo cierto es que ya hay muchos nombres en danza para encabezar las listas provinciales.





Hay una lista circulando que no está respaldada por ninguna voz de mando dentro del partido, pero que muchos peronistas están compartiendo. Esta da cuenta de varios nombres conocidos, que no tendrían nada que ver con la supuesta "renovación" que pide el peronismo.





Entre esos nombres figura el de Jorge Omar Giménez , Leonardo Giacomelli, Eduardo Bauzá, Alejandro Abraham, Adolfo Bermejo y el propio Omar Félix. También Vanina Abraham y Miriam Gallardo.





¿La sorpresa? Hasta el ex gobernador Celso Jaque es postulante para el 4º distrito. Hay que esperar a las novedades que surjan en los próximos días.