Germán Leyens, miembro del comité Mendoza por la aparición con vida de Santiago Maldonado, indicó que tratarán de traer a Sergio, hermano del joven desaparecido, a fines de septiembre. Además este sábado habrá un evento artístico para recordar la noche de los lápices.



"Con Sergio Maldonado tenemos contacto permanente y estamos trabajando la idea de traerlo a Mendoza para poder conversar con él personalmente. Creo que sería muy esclarecedor para toda la sociedad mendocina", expresó a Radio Nihuil Leyens, también presidente del Centro Cultural Israelita.



La idea es que Sergio Maldonado esté en la provincia a fines de septiembre.



Por otro lado sostuvo que el sábado 16 en la plaza Independencia se realizará un acto artístico cultural para conmemorar el aniversario número 41 de la noche de los lápices y para continuar con el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado.



Detalló: "Será este sábado con grupos musicales, actores, murgas, poetas en la plaza Independencia. Recordaremos que pasaron 41 años de la noche de los lápices donde desaparecieron estudiantes, y seguir reclamando la aparición con vida de Maldonado. Además para mostrar que no son hechos aislados en la historia argentina, porque si empezamos a indagar encontramos una vinculación en cuanto al accionar represivo del estado y su aparato militar".



Respecto al avance de la investigación por Santiago Maldonado, dijo: "Pienso que cada vez se va acercando más que fue Gendarmería la que intervino en la represión, la que detuvo a Santiago y que no se sabe más nada de él y por eso la figura de desaparición forzosa. Lejos de esfumarse como pretendía la ministra de Seguridad Bullrich, se sigue consolidando la actuación de Gendarmería represiva, es la que se va verificando cada día más".



Para Germán Leyens, Patricia Bullrich debería dejar el cargo: "Me parece que con su actitud cerrada de defensa corporativa de Gendarmería sin haber hecho ninguna investigación desde el principio, condujo al Gobierno a este callejón sin salida, entonces para mi ella es la responsable política por lo tanto debería dar un paso al costado y permitir que fluya la investigación como corresponde".