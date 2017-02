Quieren abrir más fiscalías para casos de violencia de género

"Yo no necesito que las denuncias se centralicen en esta fiscalía, porque lo que se necesita es que hayan muchas bocas de recepción para que una víctima de Lavalle no tenga que venir acá a pedir ayuda, con todo lo que eso significa cuando hay un riesgo", se sinceró el procurador general Alejandro Gullé, quien admitió la alta demanda que tienen los cuatro fiscales especializados en Violencia de Género que comandan la nueva oficina abierta hace unos días: "Les estamos dando prioridad a lo más complejo y el resto se podrá ir revisando con el tiempo. Por ahora nos estamos acomodando y viendo si todo lo que hay está bien caratulado como violencia de género", se excusó.



El jefe de los fiscales aseguró que está en sus planes futuros abrir otras fiscalías similares en zonas rurales "porque hemos detectado que un flujo importante de causas se originan en esos lugares alejados y es fundamental darles una respuesta en el lugar", acotó, aunque aceptó que eso no podrá concretarse en el 2017 porque entre las prioridades está poner a funcionar el sistema de fiscalías en las comisarías en los seis departamentos del Sur y el Valle de Uco, en donde aún no funcionan.