Prorrogaron hasta el 31 de marzo la moratoria previsional para empleados públicos

El Gobierno provincial, a través del Decreto Nº 2021/16, prorrogó el Programa de Jubilaciones por Moratoria Previsional para empleados públicos. Es un beneficio por el cual se podrán jubilar de manera voluntaria los agentes estatales que tengan la edad pero no los años de aporte correspondientes.



En 2016, se jubilaron 2.500 empleados: 750 a través del programa de Jubilaciones por Moratoria Previsional y 1.750 mediante el trámite normal. Para este año, el Gobierno provincial estima que 1.200 agentes están en condiciones de jubilarse.



El Ejecutivo mendocino decidió extender el plazo luego del relevamiento efectuado por diversas áreas de recursos humanos de la administración pública y en el que se detectó una cantidad de agentes que aún no se han acogido al programa, y que la adhesión se llevará a cabo en el transcurso de los meses.



Beneficiarios del programa



Los beneficiarios de este programa son los empleados de la Administración Central, entes descentralizados y la Dirección General de Escuelas (DGE), de cualquier régimen y que sean de planta permanente, interina o temporaria.



Los agentes estatales podrán acceder a este programa cuando, en el caso de los hombres, tengan entre 65 y 70 años y, en el de las mujeres, entre 60 y 70 años, pero que no tengan los 30 años de aportes.



Es requisito contar con una antigüedad de más de dos años de servicio en el Estado provincial. En el caso de la Dirección General de Escuelas, los docentes que acrediten 10 años de antigüedad en la docencia accederán al beneficio.



Este programa es voluntario y quienes deseen acceder a esta moratoria deben presentar la solicitud ante la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. Luego se suscribe el convenio individual entre el agente y el Estado.



La particularidad de este programa es que el Estado provincial es el que paga los aportes faltantes y el trabajador percibirá el 100% del haber jubilatorio. La jubilación se tramita en la ANSES y, siguiendo todos los pasos, el empleado obtiene su jubilación.