Prorrogan moratoria previsional para empleados públicos

El Gobierno prorrogó el programa de jubilaciones por moratoria previsional para empleados públicos hasta el 31 de marzo de 2017. Es un beneficio por el cual se podrán jubilar de manera voluntaria los agentes estatales que tengan la edad, pero no los años de aportes.



Desde 2016 a la fecha, se produjeron 2.478 bajas por jubilaciones: 1.728 empleados se jubilaron mediante el trámite normal y 750 obtuvieron el beneficio a través del programa de jubilaciones por moratoria previsional. Para este año, el Gobierno estima que, al menos, 1.200 agentes se jubilarán.



El Ejecutivo mendocino decidió extender el plazo, luego del relevamiento efectuado por diversas áreas de recursos humanos de la administración pública y del que surgió una gran cantidad de agentes que aún no se han acogido al programa y que tendrán la posibilidad de hacerlo.



Los beneficiarios de este programa son los empleados de la Administración Central, entes descentralizados y DGE, de cualquier régimen y que sean de planta permanente, interina o temporaria.



Estos agentes estatales podrán acceder al programa cuando, en el caso de los hombres, tengan entre 65 y 70 años, y en el de las mujeres, entre 60 y 70 años, pero que no tengan los 30 años de aportes. Es requisito contar con una antigüedad de más de dos años de servicio en el Estado provincial.