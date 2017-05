Productores de ajo piden que se cree un fondo para el sector

ajo pieza.jpg



En Mendoza, se produce el 90% del ajo del país, así es el tercer exportador del mundo. Actualmente emplea por año a más de 11.000 personas, entre los puestos temporales y fijos. Sin embargo, el sector no cuenta con un plan estratégico actualizado que le permita, por ejemplo, desarrollar otros mercados internacionales y dejar de depender de Brasil, que compraba, hasta ahora, casi el 70% de toda esa producción, según datos del INTA."La competencia con Chile, Perú y la creciente presencia del ajo de China están poniendo en riesgo a la actividad", advierten desde la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajo.En este contexto, desde esta institución están empujando una modificación a la ley 6.832, votada en el 2000, por la que se creó el Fondo de Integración y Desarrollo del Ajo, pero nunca fue aplicado.La idea es establecer un porcentaje de 1,5% sobre el costo de cada caja de ajo exportado, según el cálculo oficial del IDR, para sustentar dicho fondo, de modo tal de integrar más a toda la cadena, emulando de alguna forma lo que hace la COVIAR.La discusión que tuvo lugar en la Comisión de Hacienda de Diputados se centró en la utilidad de crear un fondo con el pago del porcentaje o directamente, incluirlo como una tasa en la ley impositiva provincial. De todos modos, luego de analizarlo, se optó por el primer mecanismo y hoy se pedirá, durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que el proyecto obtenga el estado parlamentario, para tratarlo la semana próxima. Esto implicará que la iniciativa volverá a Senadores para su revisión, porque allí se votó un mecanismo generalizado, sin poner este techo de 1,5%.Jorge López, presidente de la comisión, expresó: "En el 2000 se creó un fondo financiado mitad por el Estado, mitad por el sector, y nunca se aplicó, no se investigó ni se desarrollaron otros mercados para poder posicionarse y adaptarse a la versatilidad del mundo, y ya se perdieron 17 años. Es importante crear el fondo por ley porque es un sector estratégico y porque nos parece injusto que siempre sean los mismos los que soportan la carga".Por su parte, Fabián Fusari, productor del Valle de Uco y del norte provincial, resaltó: "Creemos que se está perdiendo competitividad respecto a países limítrofes, porque somos caros y tenemos que mejorar la situación. Ellos tienen mejor calidad a menor costo y para diferenciarnos de nuestros vecinos –Chile, Brasil– tenemos que producir con mayor calidad, porque tenemos los suelos para lograr un producto premium, plantar más variedades y llegar a mercados gourmet".En Mendoza se plantan más de 28 variedades de ajo, lo que es positivo justamente para tentar a otros países que hoy no están comprando este producto. Actualmente, los más pedidos son los ajos rojos y morados, destinados al mercado brasileño, el ajo blanco para Estados Unidos y la Unión Europea, y el ajo temprano para el sudeste asiático.