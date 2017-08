Procrear de Capital: "la obra faraónica" está "mal diseñada"

Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de Procrear , aseguró que la obra que se lleva a cabo en Mendoza capital, en las calles Suipacha y Tiburcio Benegas, está mal diseñada y es carísima. La catalogó como obra "faraónica".





Ese adjetivo usó Kerr para referirse a la monumental obra del Procrear en Ciudad. "Es de las más faraónicas que hay. Y sí, está mal diseñada y sí es carísima. Pero la heredamos así y hay que terminarla", dijo sobre el complejo de 1.109 departamentos.





"No queremos hacer política con esto y llamar ya a la inscripción. Sería muy fácil para nosotros hacerlo para las elecciones de octubre. Pero sabemos que eso trae tremendos problemas, los tiempos no se respetan y la alegría de hoy empieza a ser reclamo mañana. Hasta tanto no tengamos un nivel de avance de terminada la obra no abrimos la inscripción", sentenció Kerr.





procrear.jpg Fernando Martínez / Diario UNO



Contó que el proyecto final será modificado para abaratarlo.





"La obra tenía muchos locales comerciales que para bajar los costos vamos a reconvertirlos en viviendas. También vamos a modificar los espacios comunes porque cerca del 40% del total ocupa esos espacios. Por pedido del intendente vamos a transformarlos en plazas secas que sean de fácil mantenimiento", explicó Kerr.





La idea también de tener más departamentos es que las expensas se dividan entre más y sean más baratas.





El secretario dijo que están tratando de establecer la accesibilidad a estos departamentos con cuotas que no vayan a superar los $10.000.





"Hay dúplex de 100 metros cuadrados que van a terminar saliendo $3 millones. No es para alguien que gana $20.000 por mes", dijo.