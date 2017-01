Problemas para De Marchi por no controlar decibeles en una fiesta

El DJ bosnio Mladen Solomun se presentó el jueves pasado en Feriagro, Luján de Cuyo. Lo hizo dentro de una fiesta electrónica, como otras que se han hecho en ese lugar, a la que asistieron unas 1.800 personas y cuya organización asegura haber cumplido con todos los requisitos que establece el estatuto municipal.



Sin embargo, la Municipalidad de Luján de Cuyo no cumplió con sus obligaciones de controlar los decibeles de la música (hecho por el que protestaron los vecinos) y el horario de finalización que la ley exige. Y, por el contrario, ha pretendido desentenderse del tema y no asumir las responsabilidades.



El jueves, a pesar de que todo estuvo en regla y no hubo problemas a lo largo de la noche con el público, vecinos llamaron al teléfono de la Municipalidad para reclamar que el volumen de la música estaba muy fuerte.



Ante esta situación, desde Feriagro explicaron: "Todos los eventos que se hacen en el predio los autoriza la Municipalidad de Luján. A nosotros (concesionarios) sólo nos alquilan el predio y después los organizadores de los eventos tienen que hacer una serie de trámites en el Municipio. Ellos son los que dan el permiso para realizar el evento, los que tienen el sí o el no final".



Desde Criollos de Cuyo, empresa que tiene la concesión del predio hace ocho años, agregaron: "Los que hacen el evento firman un contrato de alquiler con nosotros y con eso van a la Municipalidad y hacen la autorización final. Allá tienen que ver los planos, el tema del tránsito y pagar varios cánones. Si no tenemos los permisos municipales no abrimos las puertas. Esos trámite llevan por lo menos 10 días. No se hacen de un día para el otro. La Municipalidad de Luján no se enteró de sorpresa".



Desde agosto de 2016 hasta el jueves pasado se organizaron seis fiestas electrónicas en ese lugar, pero siempre se hicieron los sábados. En cambio, esta vez se hizo desde las 23.30 del jueves hasta las 7 del viernes.



"Todo salió muy correcto: hubo ambulancias, policías. Pero los vecinos se quejaron por lo fuerte de la música y reclamaron a la Municipalidad", explicó uno de los voceros de Feriagro.



La postura de la Comuna

El intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, admitió que hubo vecinos que "llamaron al teléfono de la Municipalidad para reclamar por el volumen de la música", pero no explicó por qué no concurrió nadie a solucionar el problema.



Sólo adelantó: "Vamos a ajustar requisitos y exigencias para este tipo de fiestas. Era evidente que la música estaba a un volumen exagerado, reconoció. "La organización tenía la autorización final y cumplía con los requisitos desde el punto de vista formal, pero a nadie se le escapa lo que puede suceder en este tipo de fiestas puertas adentro. Y como no disponemos de policías federales y provinciales, el día anterior a la fiesta le enviamos una carta a la Dirección de Diversión Nocturna de la provincia para que fueran ellos los que la autorizaran o no de manera definitiva", cerró.