Mendoza recibirá cerca de $5.200 millones para un paquete de 16 megaobras que están incluidas en el Presupuesto Nacional 2018, presentado ayer en el Congreso nacional.





Una de ellas incluye a proyectos del Corredor Internacional, desde Palmira hasta el túnel Caracoles, en el límite con Chile, por un total cercano a los $1.500 millones.





También hay fondos para arrancar la construcción de la doble vía Mendoza-San Juan y para hacer mejoras en varios trayectos de la Ruta Nacional 40 y para terminar la Ruta Nacional 188. La zona Sur está entre las más beneficiadas en las mejoras de su red caminera.





Todo esto está en el listado de obras pedidas por Mendoza y que han sido incluidas en la pauta de gasto del Gobierno nacional para el año entrante, de acuerdo con lo detallado por el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, y su par de la cartera de Infraestructura, Economía y Energía, Martín Kerchner.





Nieri destacó que Mendoza está entre las provincias más beneficiadas en la distribución de recursos, porque mientras el porcentaje de crecimiento del gasto total en el presupuesto general ha subido 16% en comparación con el de este año, los recursos asignados a Mendoza han crecido 21%. Es decir que de 2,4 billones que recibió Mendoza en el presupuesto de este año por parte de la Nación pasará a tener 2,8 billones en el presupuesto del año que viene, según resaltó el ministro que maneja la caja de la provincia.

En tanto el ministro Kerchner también subrayó que Mendoza tendrá asignación presupuestaria para todas las obras que pidió.





"Esto se ha logrado porque hemos trabajado para presentar todos los proyectos. Esa es la forma en que se consiguen fondos. Si en los años anteriores Mendoza no consiguió fondos es porque en las gestiones anteriores se tiraron a chantas y no presentaron los proyectos. En la zona Sur, sobre todo, se quejan por la falta de infraestructura vial pero no trabajaron para tenerla. Fueron cómplices con el voto desde el Congreso porque votaron para incrementar el gasto nacional y nombrar más empleados públicos pero no se encargaron de trabajar en proyectos para el Sur", disparó el ministro, repartiendo palos para los hermanos Félix de San Rafael, que están uno al frente del departamento y el otro candidateándose para una banca en el Congreso.





Kerchner enfatizó: "El gobernador está empecinado en mejorar la red caminera en el Sur provincial para mejorar la integración; por eso se han presentado muchos proyectos para mejorar sus rutas".





La deuda urgente

Se repite en forma continua que el Paso Internacional Cristo Redentor es la puerta de salida al Pacífico, una posición estratégica para Mendoza, pero poco se ha invertido para mejorar ese corredor de acuerdo con la importancia que tiene, admitió el propio Kerchner.





Por eso, tras el colapso de tránsito que la ruta a Chile viene padeciendo en los últimos años se está apostando para mejorar su recorrido.





Hay un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) de U$S800 millones destinado a obras que se prevé que estén listas para 2020.





De las siete obras, hay dos que son las más complejas. Una es la variante Palmira, un by pass vial para desviar todo el transporte de carga pesada evitando que tenga que ingresar al Gran Mendoza para tomar el camino a Chile. Con esta obra los camiones directamente se desviarían desde Palmira para salir a la altura de Agrelo, en Luján.





La otra obra crítica por sus dimensiones es el túnel Caracoles, exactamente en el límite con Chile, que une los dos países.





La idea es volver a poner en funciones el viejo túnel ferroviario, hoy obsoleto, para duplicar la circulación de vehículos que hoy existe.





Esta arteria es paralela al túnel Cristo Redentor y tiene una longitud de 3,5 kilómetros. El plan es ensanchar las dos aberturas actuales y acondicionarlas para que por allí puedan transitar vehículos, micros y camiones.





