Presos terminaron la jaula que trasladará a la mona Cecilia

Luego de varias semanas de trabajo, internos de San Felipe finalizaron los trabajos de fabricación de la jaula que servirá para trasladar a la chimpancé hacia el santuario ubicado en Brasil.



Estos trabajos de colaboración se realizaron con el objetivo de que no sólo las personas privadas de libertad participen de las tareas de reconversión que está llevando a cabo el Gobierno provincial en el Ecoparque, sino también que por intermedio de la autogestión se abaraten los costos.



Juan Pablo Rodríguez, jefe de la Unidad de Producción Penitenciaria, explicó: "Que la jaula haya sido fabricada en los talleres que funcionan en San Felipe generó un ahorro significativo al Estado provincial, ya que un trabajo similar realizado por una empresa metalúrgica sería de aproximadamente $50.000 y en este caso sólo se gastó en materiales, lo cual no superó los $8.000".



Rodríguez informó además: "Tanto los encargados de los talleres como los internos que colaboraron en la fabricación siguieron las especificaciones técnicas que nos solicitaron los especialistas sobre los materiales que se debían utilizar y de qué manera debía estar construida, para brindarle al animal las comodidades necesarias para su traslado".



Desde la Dirección General del Servicio Penitenciario informaron que el hecho de que otros organismos públicos o privados les confíen sus proyectos trae aparejado que las personas que están privadas de libertad no sólo realicen actividades laborales, sino también participen en acciones sociales y solidarias.



Internos del mismo penal elaboraron portones de cierre que fueron colocados en la zona de las cierveras.

"Esto nos ayuda fundamentalmente a que se trabaje junto con el interno en el aprendizaje de oficios y el cumplimiento de hábitos laborales", finalizó el funcionario.