"Preparamos hombres para que sean líderes en la sociedad"

"Es una institución de hombres libres, una escuela de conocimiento y conducta. Cuando uno se inicia en la masonería lo que hace la persona es iniciar un camino de perfección, tanto ético como moral. Es una escuela de conocimiento y de conducta. Nosotros estamos en la eterna búsqueda de la verdad. Para nosotros la verdad no es absoluta sino que es relativa. Cada uno tiene su verdad de acuerdo a la óptica con la que se mire. Esa búsqueda finaliza con la muerte". Con estas palabras, Nicolás Orlando Breglia, el Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, resumió el pensamiento y el fundamento de este movimiento filosófico fundado el 11 de diciembre de 1857.



En charla con UNO, Breglia despejó algunas dudas básicas que surgen al tratar un tema que ha permanecido durante siglos en una especie de limbo entre lo imaginario y la realidad. Lo cierto es que los masones no se ocultan como algunas personas suelen pensar. Vivimos rodeados de símbolos masónicos sin saberlo. Los nombres de las calles que transitamos son recordatorios de próceres o personas ilustres relacionadas con quienes comparten estas ideas. Nuestros principios constitucionales son los que defiende la masonería hace cientos de años. La jornada dividida en cuartos (8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, y 8 horas para el ocio) es uno de los derechos que este movimiento impulsó. La libertad, igualdad y fraternidad son valores extraídos del pensamiento masónico.



Uno de los símbolos de la masonería es un obrero que se va tallando a si mismo. Esa es la idea al rededor de la cual gira su filosofía: el hombre debe estar en constante progreso y deseo de perfección.



–¿Qué debe hacer un hombre que quiere ingresar al movimiento?

–El varón interesado debe llenar una solicitud, si cumple con las condiciones se le exige que sea un hombre libre y de buenas costumbres, y que tenga valores fundamentalmente éticos. Les exigimos a nuestros miembros tener una conducta ética hasta el fin de sus días. Se le realizan tres entrevistas, y si resulta satisfactorio entonces ahí se lo incorpora a la masonería. Lo primero que se realiza es un ritual de iniciación y luego el varón va superando distintos grados, conforme demuestre deseos de progreso dentro de la masonería.



–¿Hay gente que no es aceptada?

–Sí, puede suceder que no reúna las condiciones. Nosotros no somos una institución política, pero preparamos hombres para que sean líderes en la sociedad.



–¿Qué símbolos son los más importantes y qué significan?

–Tenemos la escuadra y el compás. La escuadra es la rectitud, el cómo tenemos que manejarnos en la vida. El compás son los límites que tenemos para con nuestros semejantes. Así hay un montón de símbolos. Por ejemplo, la regla de 24 pulgadas. Se trata de la jornada limitada de labor: 8 horas para trabajar, 8 para dormir, 8 para el ocio. Con el día de culto nosotros le decimos a la sociedad que los masones ya teníamos la jornada limitada de labor en el año 1100 o 1200 en los grandes gremios medievales, que eran los que manejaban los masones. No sólo esto, sino el salario justo, la prohibición del trabajo nocturno, la prohibición del trabajo infantil. Además había un sistema previsional que asistía a los accidentados y a las viudas de las obras en construcción. La humanidad tardó mil años en incorporar estos principios y universalizar estos derechos.